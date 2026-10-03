Ezért reped meg vagy tűnik el hirtelen a kedvenc kristályod: spirituális oka lehet

Aki már megélt hasonlót, tudja, hogy ilyenkor nem egyszerű tárgyvesztésről van szó: egészen más érzés kíséri, mint amikor egy hajkefét vagy egy tollat hagyunk el.
Egy reggel csak ott hever kettétörve a rózsakvarcod az éjjeliszekrényen, pedig nem esett le sehonnan, nem ütötted meg, senki nem nyúlt hozzá. Vagy éppen fordítva történik: keresed a kedvenc ametisztedet, ami hetek óta a táskádban lapult, és egyszerűen nincs sehol. Se a lakásban, se az autóban, se ott, ahol utoljára biztosan láttad.
Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye?
A kő, ami nem csak dísz
A kristályokkal foglalkozók régóta úgy tekintenek ezekre az ásványokra, mint amik energiát tárolnak és mozgatnak. Nem véletlen, hogy sokan pont akkor kezdenek kristályt hordani, amikor nehéz időszakon mennek keresztül: válás után, betegségből lábadozva, vagy egy fontos döntés előtt. A kő ilyenkor szinte kíséri a mindennapokat, a zsebben, a táskában, az éjjeliszekrényen. És amikor hirtelen megreped vagy eltűnik, az sokak számára nem baleset, hanem üzenet.