Ezért reped meg vagy tűnik el hirtelen a kedvenc kristályod: spirituális oka lehet

Aki már megélt hasonlót, tudja, hogy ilyenkor nem egyszerű tárgyvesztésről van szó: egészen más érzés kíséri, mint amikor egy hajkefét vagy egy tollat hagyunk el.

Egy reggel csak ott hever kettétörve a rózsakvarcod az éjjeliszekrényen, pedig nem esett le sehonnan, nem ütötted meg, senki nem nyúlt hozzá. Vagy éppen fordítva történik: keresed a kedvenc ametisztedet, ami hetek óta a táskádban lapult, és egyszerűen nincs sehol. Se a lakásban, se az autóban, se ott, ahol utoljára biztosan láttad.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A kő, ami nem csak dísz

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A kristályokkal foglalkozók régóta úgy tekintenek ezekre az ásványokra, mint amik energiát tárolnak és mozgatnak. Nem véletlen, hogy sokan pont akkor kezdenek kristályt hordani, amikor nehéz időszakon mennek keresztül: válás után, betegségből lábadozva, vagy egy fontos döntés előtt. A kő ilyenkor szinte kíséri a mindennapokat, a zsebben, a táskában, az éjjeliszekrényen. És amikor hirtelen megreped vagy eltűnik, az sokak számára nem baleset, hanem üzenet.

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Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

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