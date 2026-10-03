3 dolog, amiről azt hittem, 40-hez közel már ki fogom találni – És nem így lett

Véleménycikk: Schuszter Borka
Általános iskolában meglett embernek tűnik egy 20 éves, és a gimi alatt feszengve állunk a koros harmincasok mellett. Aztán, ahogyan öregszünk, persze változik az elképzelésünk arról, hogy ki is számít felnőttnek. De a 40 azért mégis egy olyan kor, amiről mindig azt hittem: addigra majd már tudom, mit csinálok.
A harmincas éveid végére állítólag már ismered magad, tudod, mit akarsz, vannak határaid, magabiztosan mondasz nemet, tudod, hogyan kell bánni a pénzzel, a kapcsolatokkal, a munkával, a gyerekeddel, az életeddel. És ha minden jól megy, valahogy még az is kiderül, pontosan miért vagy itt.
Hát… Én majdnem negyven vagyok, és lenne néhány kérdésem.
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Egyáltalán mit is akarok?
Erről egészen biztosan azt gondoltam, hogy idővel meglesz a válasz. Gyerekként azt hittem, felnőttként majd lesz egy viszonylag stabil elképzelésem arról, milyen életet szeretnék. Aztán rájöttem, hogy ez folyamatosan változik.
Van, amiről tíz éve még azt hittem, nélkülözhetetlen számomra, ma pedig egyáltalán nem érdekel. Más dolgokkal kapcsolatban pedig csak most jöttem rá, hogy mennyire fontosak. És még mindig vannak olyan napok, amikor egyszerre szeretnék nyugalmat és kalandot, biztonságot és szabadságot, kiszámíthatóságot és valami teljesen újat.
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