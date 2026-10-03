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A zsíros és ragacsos szagelszívó legjobb házi ellenszere
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A zsíros és ragacsos szagelszívó legjobb házi ellenszere

Váradi Petra
Írta 2026.10.03.
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Ragacsos, zsíros a szagelszívó burkolata? Egy egyszerű házi trükkel fellazíthatod a makacs lerakódást, így könnyebben tisztítható lesz.

A konyhai szagelszívón idővel könnyen kialakulhat egy ragacsos, zsíros réteg, amit egy sima vizes törlés már nem tud eltávolítani. Mielőtt azonban erős vegyszerekhez nyúlnál, érdemes kipróbálni egy egyszerű módszert, ami néhány perc alatt fellazíthatja a makacs szennyeződést.

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Miért lesz ragacsos a szagelszívó?

A főzés közben felszálló gőzzel együtt apró zsír- és olajcseppek is a levegőbe kerülnek. Ezek az elszívó burkolatán és a szűrő környékén megtapadnak, majd idővel egyre vastagabb réteget alkotnak.

A friss zsír még viszonylag könnyen letörölhető, a régebbi lerakódás azonban a porral összekeveredve ragacsos, sűrű és nehezen eltávolítható szennyeződéssé válik. Ha sokáig nem tisztítod, a felület akár szinte lakkszerűen fényessé és tapadóssá is válhat.

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