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Őszi szünet 2026: ekkor lesz a hosszú iskolai pihenő, már a pontos dátum is megvan
Pexels

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Őszi szünet 2026: ekkor lesz a hosszú iskolai pihenő, már a pontos dátum is megvan

Szalai Dóra
Írta 2026.10.01.
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Mutatjuk, mikor lesz az őszi szünet 2026-ban, hány napig tart, és mikor kell újra iskolába menni.

A 2026/2027-es tanév rendjét meghatározó miniszteri rendeletet már kihirdették, így a 2026-os őszi szünet pontos időpontja hivatalos. Az 1/2026. (VII. 31.) OGYM rendelet a Magyar Közlöny 2026. évi 103. számában jelent meg 2026. július 31-én, így a családok már jó előre tervezhetnek az őszi szünettel.

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Mikor lesz az őszi szünet 2026-ban?

A 2026/2027-es tanév őszi szünete 2026. október 23-tól november 1-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2., hétfő.

Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek összesen tíz egymást követő naptári napjuk lesz az iskolai szünetben, amelybe a hétvégék és a munkaszüneti napok is beletartoznak.

A 2026-os őszi szünet tehát így alakul:

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  • Utolsó tanítási nap: 2026. október 22., csütörtök
  • Őszi szünet: 2026. október 23. – november 1.
  • Első tanítási nap: 2026. november 2., hétfő

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