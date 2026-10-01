október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
Influenzaoltás 2026: sokan ingyen megkaphatják, de nem mindenki tud róla
Unsplash

Címlap / Életmód / Egészség / Influenzaoltás 2026: sokan ingyen...

Influenzaoltás 2026: sokan ingyen megkaphatják, de nem mindenki tud róla

Szalai Dóra
Írta 2026.10.01.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Minden ősszel újra előkerül a kérdés: kinek jár térítésmentesen az influenza elleni védőoltás, és hol lehet hozzájutni?

A 2026-os Védőoltási Módszertani Levél már meghatározza az influenzaoltással kapcsolatos szakmai ajánlásokat és a térítésmentes oltás szempontjából érintett kockázati csoportokat, az idei szezon tényleges indulásának időpontját és az oltóanyagok rendelőkbe történő kiszállítását azonban külön tájékoztatásban kell követni.

4 csillagjegy, aki nyár végére elengedi a fájdalmas múltat

Mit tudunk a 2026/2027-es influenzaoltásról?

Magyarországon az influenza elleni oltással kapcsolatos éves szakmai ajánlásokat az NNGYK Védőoltási Módszertani Levele tartalmazza. A 2026. évi módszertani levél az influenza elleni védőoltást elsősorban azoknak a csoportoknak ajánlja, amelyeknél az influenza súlyosabb lefolyásának, illetve a szövődményeknek nagyobb a kockázata.

A térítésmentes influenzaoltásra jogosultak pontos körét az adott évi szakmai előírások alapján határozzák meg. A 2026-os ajánlás alapján többek között a 60 év felettiek és bizonyos krónikus betegségben szenvedők tartoznak a kiemelten veszélyeztetett csoportok közé.

Olvass még a témában

Fontos, hogy az influenza elleni vakcinát minden szezonban az aktuális influenzavírusokhoz igazítják, ezért a korábbi évek oltóanyagára vonatkozó információkat nem érdemes automatikusan az új szezonra alkalmazni.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 csillagjegy, akit hidegen hagy a korkülönbség

Ezeket olvassák most

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne

Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé

Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé

„A gond az, hogy azt hiszed, van időd…” – 10 kőkemény idézet, ami nem esik jól, de fontos tudni

„A gond az, hogy azt hiszed, van időd…” – 10 kőkemény idézet, ami nem esik jól, de fontos tudni

„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.