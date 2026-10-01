Influenzaoltás 2026: sokan ingyen megkaphatják, de nem mindenki tud róla

A 2026-os Védőoltási Módszertani Levél már meghatározza az influenzaoltással kapcsolatos szakmai ajánlásokat és a térítésmentes oltás szempontjából érintett kockázati csoportokat, az idei szezon tényleges indulásának időpontját és az oltóanyagok rendelőkbe történő kiszállítását azonban külön tájékoztatásban kell követni.
Mit tudunk a 2026/2027-es influenzaoltásról?
Magyarországon az influenza elleni oltással kapcsolatos éves szakmai ajánlásokat az NNGYK Védőoltási Módszertani Levele tartalmazza. A 2026. évi módszertani levél az influenza elleni védőoltást elsősorban azoknak a csoportoknak ajánlja, amelyeknél az influenza súlyosabb lefolyásának, illetve a szövődményeknek nagyobb a kockázata.
A térítésmentes influenzaoltásra jogosultak pontos körét az adott évi szakmai előírások alapján határozzák meg. A 2026-os ajánlás alapján többek között a 60 év felettiek és bizonyos krónikus betegségben szenvedők tartoznak a kiemelten veszélyeztetett csoportok közé.
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