Így csinálj kétszer tágasabb fürdőszobát falbontás nélkül

Egy nyolc négyzetméteres fürdő is tűnhet tágasnak, ha a csempe mérete, iránya és a fény forrása jól van megválasztva.
A burkolat és a világítás olyan optikai játékokra képes, amelyek centiméterek nélkül is nagyobb teret sugallnak.
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Miért tűnik kicsinek a fürdő, pedig nem is olyan szűk
A legtöbb magyar lakásban a fürdőszoba az egyik legkisebb helyiség, gyakran ablak nélkül vagy egyetlen apró szellőzőnyílással. A probléma ritkán a tényleges alapterület, sokkal inkább az, ahogyan a felületek megtörik a teret: apró csempék, sötét fugák, éles váltások a fal és a padló között. Ezek mind vizuális határvonalakat húznak, amelyek tudat alatt kisebbnek mutatják a szobát, mint amekkora valójában.