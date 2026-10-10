Őszi frizura trendek 50 felett – divatos és fiatalos fazonok

A megfelelő hajvágás könnyedebb, frissebb összhatást adhat. Fedezd fel az ősz inspiráló frizuratrendjeit, és találd meg a hozzád illő fazont!

Az 50 feletti nőknek sem kell lemondaniuk a divatos, fiatalos hajviseletekről – mutatjuk azokat a fazonokat, amelyek között rövid és hosszabb hajhoz is találsz inspirációt.

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1. A rövid, rétegezett bob

Az áll vonaláig érő, finoman rétegezett bob egyszerre elegáns és könnyen viselhető, ezért jó választás lehet, ha rendezett, mégis lendületes frizurára vágysz. A rétegek mozgást adnak a hajnak, a megfelelően kialakított forma pedig teltebb hatást kelthet, különösen akkor, ha a hajad vékony szálú.

A fazon előnye, hogy nem igényel feltétlenül hosszú hajformázást, és egyenes, illetve enyhén hullámos hajból is jól kialakítható.

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Ha nem szeretnél túl rövidre váltani, a hosszabb bob, vagyis a lob is remek alternatíva. Ez rendszerint az áll és a kulcscsont közé ér, így könnyebb összefogni, és azoknak is ideális lehet, akik ragaszkodnak a hosszabb tincsekhez. Olvass még a témában Így válassz parfümöt a barátodnak az illatszakértők szerint Elragadó masnis konty karácsonyra – Így készítsd el! Felejtsd el a feketét: váratlanul karcsúsító szín robbantja fel a 2026-os tavaszi szezont Fagyos, csillogó, ünnepi: 6 pedikűrszín, ami feldobja a tél minden napját

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