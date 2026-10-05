Bordó, csokibarna, metál – ezek lesznek az ősz slágerszínei a körmökön és a ruhatárban

Az ősz idén mélyebb, gazdagabb árnyalatokkal érkezik, amelyek nemcsak a ruhákon, hanem a körmökön és a kiegészítőkön is visszaköszönnek. A bordó, a csokibarna és a metálos ragyogás külön-külön is látványos, együtt pedig pontosan azt az elegáns, kissé luxushatású hangulatot hozzák, amitől igazán őszivé válik a megjelenés.
A bordó visszatér, de most melegebb árnyalatban
A bordó sosem tűnt el teljesen, de ezen az őszön visszaköltözik a főszerepbe, és nem a hideg, lilás változatában, hanem egy melegebb, szinte barnába hajló tónusban, ami inkább az érett szőlőre vagy a fahéjas borra hasonlít. Körmökön ez a szín különösen jól működik félfényes vagy szatén felületen, mert visszafogja a lakk esetleges teátrális hatását, és inkább elegánsnak, mint feltűnősködőnek hat.
Ruhatárban a bordó idén leginkább kötött darabokon jelenik meg: egy garbó, egy kardigán vagy egy hosszú kabát ebben a színben azonnal otthonossá teszi az őszi szettet. Érdemes bőr vagy műbőr szoknyával, nadrággal párosítani, mert a két felület kontrasztja adja meg a mélységet.
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