Okosabb vagy, mint egy esti híradó szerkesztője? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés filmekről, zenéről és általános műveltségről – kiderül, lenne-e helyed a híradó szerkesztőségében.

Van, aki a politikai híreket vágja be félálomban, van, aki a popkultúra legfrissebb pletykáit böngészi reggelente – egy jó szerkesztőnek viszont mindkettőhöz értenie kell. Ez a kvíz pontosan ezt a sokoldalúságot teszi próbára.

A reptéren mondta ki, hogy nem jön velem: egy szakítás a beszállókapu előtt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Tíz kérdés vár rád a film- és zenevilágtól kezdve a történelmen, földrajzon és a hétköznapi tudományon át egészen a gasztronómiáig. Lesz, ami azonnal beugrik, és lesz, amin biztosan el kell gondolkodnod egy kicsit.

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha nyitott szemmel jársz a világban, és szeretsz új dolgokat megtudni. A végén minden kérdésnél találsz egy kis magyarázatot is, úgyhogy még tanulhatsz is közben valamit. Olvass még a témában „Megemelem a boltban a mérleg sarkát, hogy kevesebbet fizessek a zöldségért” – Piti spórolási trükkök, amiket szégyellsz bevallani A Netflix új sikersorozata pár perc után a világába szippant Ez a boldogító zenék top 10-es listája – kutatók szerint Miért van szüksége a felnőtteknek is játékra? A válasz meglepőbb, mint gondolnád

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Vágjunk is bele: szerinted hány kérdésre tudnál hibátlanul válaszolni?

0% Melyik rendező neve fűződik a „Ponyvaregény” (Pulp Fiction) című kultfilmhez? Martin Scorsese Quentin Tarantino David Fincher Helyes! Helytelen! A Ponyvaregényt Quentin Tarantino rendezte 1994-ben, és a film elnyerte a cannes-i Arany Pálmát. Tovább >> Melyik Michael Jackson-album lett minden idők legkelendőbb albuma? Thriller Dangerous Bad Helyes! Helytelen! A Thriller 1982-ben jelent meg, és a mai napig a világ legtöbbet eladott stúdióalbuma. Tovább >> Melyik brit rockegyüttes adta elő a „Stairway to Heaven” című dalt? Led Zeppelin Pink Floyd Deep Purple Helyes! Helytelen! A dal a Led Zeppelin negyedik, jelölés nélküli albumán szerepel, 1971-ből. Tovább >> Ki alakította Ross Gellert a Jóbarátok (Friends) című sorozatban? Matt LeBlanc Matthew Perry David Schwimmer Helyes! Helytelen! David Schwimmer a sorozat mind a tíz évadában eljátszotta a paleontológus Ross karakterét. Tovább >> Melyik énekesnő slágere a „Bad Romance”? Katy Perry Rihanna Lady Gaga Helyes! Helytelen! A Bad Romance 2009-ben jelent meg, és Lady Gaga egyik legismertebb, legjellegzetesebb dalává vált. Tovább >> Melyik évben szegezte ki Luther Márton a 95 tételét a wittenbergi templom kapujára? 1521 1555 1517 Helyes! Helytelen! Luther Márton 1517-ben tette közzé 95 tételét, ezzel elindítva a reformációt. Tovább >> Melyik ország fővárosa Buenos Aires? Chile Argentína Uruguay Helyes! Helytelen! Buenos Aires Argentína fővárosa és egyben az ország legnagyobb, legnépesebb városa. Tovább >> Melyik hegylánc húzódik végig Dél-Amerika nyugati partvidékén? Appalache-hegység Atlasz-hegység Andok Helyes! Helytelen! Az Andok a világ leghosszabb szárazföldi hegylánca, és gyakorlatilag egész Dél-Amerikát átszeli észak-déli irányban. Tovább >> Hány fokon fagy meg a víz Celsius-skálán, normál légköri nyomáson? 4 fokon -10 fokon 0 fokon Helyes! Helytelen! Normál légköri nyomáson a víz 0 Celsius-fokon fagy meg, és 100 fokon forr. Tovább >> Miből készül hagyományosan a görög tzatziki szósz alapja a fokhagyma mellett? Tejföl Majonéz Joghurt Helyes! Helytelen! A tzatziki alapja a sűrű görög joghurt, amelyhez reszelt uborkát, fokhagymát és olívaolajat kevernek. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy esti híradó szerkesztője? Teszteld a tudásodat! Egyelőre a híradó kávéfőzője lennél Nem gond, ha most még nem minden ugrott be elsőre – a tudás nem egyenes vonalban gyarapodik, hanem apró, véletlenszerű felfedezésekből áll össze. Nézz meg egy jó filmet, hallgass bele régi albumokba, lapozz bele egy történelemkönyvbe – meglátod, legközelebb sokkal magabiztosabban kattintasz majd a válaszokra. Megállnád a helyed a szerkesztőségben Szép teljesítmény! Van, amit biztosan tudtál, és volt, amin kellett egy kicsit gondolkodnod – pontosan így épül fel egy igazán sokoldalú műveltség. Még egy kis finomhangolás, és simán beülhetnél a híradó szerkesztői székébe, hogy eldöntsd, mi kerüljön az esti adásba. Te vagy a szerkesztőség titkos fegyvere Lenyűgöző! Filmekben, zenében, történelemben és földrajzban is otthonosan mozogsz – pontosan az a fajta tudás ez, amivel bármilyen társaságban megállod a helyed. Ha legközelebb vitatkozni kezdenek egy tényen a baráti asztalnál, nyugodtan bízd rájuk a döntőbírói szerepet. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármennyi pontot is gyűjtöttél, egy biztos: a tudás sosem elvesztegetett idő. Oszd meg a kvízt azokkal, akik szerinted felvennék veled a versenyt!

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt. Beállítom a Google-ben