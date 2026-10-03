Okosabb vagy, mint egy esti híradó szerkesztője? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a politikai híreket vágja be félálomban, van, aki a popkultúra legfrissebb pletykáit böngészi reggelente – egy jó szerkesztőnek viszont mindkettőhöz értenie kell. Ez a kvíz pontosan ezt a sokoldalúságot teszi próbára.
Tíz kérdés vár rád a film- és zenevilágtól kezdve a történelmen, földrajzon és a hétköznapi tudományon át egészen a gasztronómiáig. Lesz, ami azonnal beugrik, és lesz, amin biztosan el kell gondolkodnod egy kicsit.
Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha nyitott szemmel jársz a világban, és szeretsz új dolgokat megtudni. A végén minden kérdésnél találsz egy kis magyarázatot is, úgyhogy még tanulhatsz is közben valamit.
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Vágjunk is bele: szerinted hány kérdésre tudnál hibátlanul válaszolni?
Melyik rendező neve fűződik a „Ponyvaregény” (Pulp Fiction) című kultfilmhez?
A Ponyvaregényt Quentin Tarantino rendezte 1994-ben, és a film elnyerte a cannes-i Arany Pálmát.
Melyik Michael Jackson-album lett minden idők legkelendőbb albuma?
A Thriller 1982-ben jelent meg, és a mai napig a világ legtöbbet eladott stúdióalbuma.
Melyik brit rockegyüttes adta elő a „Stairway to Heaven” című dalt?
A dal a Led Zeppelin negyedik, jelölés nélküli albumán szerepel, 1971-ből.
Ki alakította Ross Gellert a Jóbarátok (Friends) című sorozatban?
David Schwimmer a sorozat mind a tíz évadában eljátszotta a paleontológus Ross karakterét.
Melyik énekesnő slágere a „Bad Romance”?
A Bad Romance 2009-ben jelent meg, és Lady Gaga egyik legismertebb, legjellegzetesebb dalává vált.
Melyik évben szegezte ki Luther Márton a 95 tételét a wittenbergi templom kapujára?
Luther Márton 1517-ben tette közzé 95 tételét, ezzel elindítva a reformációt.
Melyik ország fővárosa Buenos Aires?
Buenos Aires Argentína fővárosa és egyben az ország legnagyobb, legnépesebb városa.
Melyik hegylánc húzódik végig Dél-Amerika nyugati partvidékén?
Az Andok a világ leghosszabb szárazföldi hegylánca, és gyakorlatilag egész Dél-Amerikát átszeli észak-déli irányban.
Hány fokon fagy meg a víz Celsius-skálán, normál légköri nyomáson?
Normál légköri nyomáson a víz 0 Celsius-fokon fagy meg, és 100 fokon forr.
Miből készül hagyományosan a görög tzatziki szósz alapja a fokhagyma mellett?
A tzatziki alapja a sűrű görög joghurt, amelyhez reszelt uborkát, fokhagymát és olívaolajat kevernek.
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