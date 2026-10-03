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Okosabb vagy, mint egy esti híradó szerkesztője? Teszteld a tudásodat!
Unsplash

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Okosabb vagy, mint egy esti híradó szerkesztője? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.03.
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10 kérdés filmekről, zenéről és általános műveltségről – kiderül, lenne-e helyed a híradó szerkesztőségében.

Van, aki a politikai híreket vágja be félálomban, van, aki a popkultúra legfrissebb pletykáit böngészi reggelente – egy jó szerkesztőnek viszont mindkettőhöz értenie kell. Ez a kvíz pontosan ezt a sokoldalúságot teszi próbára.

A reptéren mondta ki, hogy nem jön velem: egy szakítás a beszállókapu előtt

Tíz kérdés vár rád a film- és zenevilágtól kezdve a történelmen, földrajzon és a hétköznapi tudományon át egészen a gasztronómiáig. Lesz, ami azonnal beugrik, és lesz, amin biztosan el kell gondolkodnod egy kicsit.

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha nyitott szemmel jársz a világban, és szeretsz új dolgokat megtudni. A végén minden kérdésnél találsz egy kis magyarázatot is, úgyhogy még tanulhatsz is közben valamit.

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Vágjunk is bele: szerinted hány kérdésre tudnál hibátlanul válaszolni?

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Melyik rendező neve fűződik a „Ponyvaregény” (Pulp Fiction) című kultfilmhez?

Helyes! Helytelen!

A Ponyvaregényt Quentin Tarantino rendezte 1994-ben, és a film elnyerte a cannes-i Arany Pálmát.

Melyik Michael Jackson-album lett minden idők legkelendőbb albuma?

Helyes! Helytelen!

A Thriller 1982-ben jelent meg, és a mai napig a világ legtöbbet eladott stúdióalbuma.

Melyik brit rockegyüttes adta elő a „Stairway to Heaven” című dalt?

Helyes! Helytelen!

A dal a Led Zeppelin negyedik, jelölés nélküli albumán szerepel, 1971-ből.

Ki alakította Ross Gellert a Jóbarátok (Friends) című sorozatban?

Helyes! Helytelen!

David Schwimmer a sorozat mind a tíz évadában eljátszotta a paleontológus Ross karakterét.

Melyik énekesnő slágere a „Bad Romance”?

Helyes! Helytelen!

A Bad Romance 2009-ben jelent meg, és Lady Gaga egyik legismertebb, legjellegzetesebb dalává vált.

Melyik évben szegezte ki Luther Márton a 95 tételét a wittenbergi templom kapujára?

Helyes! Helytelen!

Luther Márton 1517-ben tette közzé 95 tételét, ezzel elindítva a reformációt.

Melyik ország fővárosa Buenos Aires?

Helyes! Helytelen!

Buenos Aires Argentína fővárosa és egyben az ország legnagyobb, legnépesebb városa.

Melyik hegylánc húzódik végig Dél-Amerika nyugati partvidékén?

Helyes! Helytelen!

Az Andok a világ leghosszabb szárazföldi hegylánca, és gyakorlatilag egész Dél-Amerikát átszeli észak-déli irányban.

Hány fokon fagy meg a víz Celsius-skálán, normál légköri nyomáson?

Helyes! Helytelen!

Normál légköri nyomáson a víz 0 Celsius-fokon fagy meg, és 100 fokon forr.

Miből készül hagyományosan a görög tzatziki szósz alapja a fokhagyma mellett?

Helyes! Helytelen!

A tzatziki alapja a sűrű görög joghurt, amelyhez reszelt uborkát, fokhagymát és olívaolajat kevernek.

Okosabb vagy, mint egy esti híradó szerkesztője? Teszteld a tudásodat!
Egyelőre a híradó kávéfőzője lennél

Elle sorozat

Nem gond, ha most még nem minden ugrott be elsőre – a tudás nem egyenes vonalban gyarapodik, hanem apró, véletlenszerű felfedezésekből áll össze. Nézz meg egy jó filmet, hallgass bele régi albumokba, lapozz bele egy történelemkönyvbe – meglátod, legközelebb sokkal magabiztosabban kattintasz majd a válaszokra.
Megállnád a helyed a szerkesztőségben

Pár filmet néz

Szép teljesítmény! Van, amit biztosan tudtál, és volt, amin kellett egy kicsit gondolkodnod – pontosan így épül fel egy igazán sokoldalú műveltség. Még egy kis finomhangolás, és simán beülhetnél a híradó szerkesztői székébe, hogy eldöntsd, mi kerüljön az esti adásba.
Te vagy a szerkesztőség titkos fegyvere

Két kisfiú a takaró alól kukucskálva nézi a TV-t

Lenyűgöző! Filmekben, zenében, történelemben és földrajzban is otthonosan mozogsz – pontosan az a fajta tudás ez, amivel bármilyen társaságban megállod a helyed. Ha legközelebb vitatkozni kezdenek egy tényen a baráti asztalnál, nyugodtan bízd rájuk a döntőbírói szerepet.

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