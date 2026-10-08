„Ő mondhatta rám, hogy telt vagyok, de én neki nem, hogy alacsony” – miért akarhat egy férfi vékony nőt, de a nő ne akarjon magas férfit?

Egészség? Ne röhögtess
Volt egy randim, ahol a pasi az első tíz percben kerek perec megmondta, hogy nagyon helyes vagyok „meg minden”, de ő a kifejezetten vékony lányokat szereti, és én neki egy picit telt vagyok. (És mivel az arcom keskeny, ő a fotóim alapján azt hitte, hogy vékonyka vagyok, ne haragudjak.)
Megjegyezném, hogy 168 centi vagyok, és akkor voltam 64 kiló, tehát semmilyen univerzumban nem merítettem ki a „telt” fogalmát, de mindegy. Mondtam neki, hogy semmi gond, és köszönöm az őszinteségét, részemről sem lett volna vonzalom, mert ő ugyan azt írta a profilján, hogy 180 centi, valójában 176 lehet maximum, és én a magas férfiakat preferálom.
Hogy ez a pasi milyen szinten akadt ki…! Azonnal megemelte a hangját, hogy ez milyen gáz, és én milyen „igazságtalan” vagyok, mert én le tudnék fogyni, de ő nem tud megnőni. Annyit feleltem, hogy ha nem hazudik a magasságáról, én eleve nem találkoztam volna vele, és mindketten megspórolhattuk volna ezt a kellemetlen húsz percet, amit együtt töltöttünk.
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