A sminkmester szerint ez a 10 legjobb primer száraz bőrre, amely egész nap hidratál
istockphoto.com

Címlap / Stílus / Arc / A sminkmester szerint ez a 10 legjobb...

A sminkmester szerint ez a 10 legjobb primer száraz bőrre, amely egész nap hidratál

Farkas Margaréta
Írta 2025.08.31.

A legjobb primerek száraz bőrre titkos fegyverként működnek, amelyek könnyedén magasabb szintre emelhetik a sminkünket. Ha valaha reggel felvitted az alapozódat, és délben már azt láttad, hogy a száraz foltokhoz tapad, akkor tudod, hogy a bőrelőkészítés mindent eldönt.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A legjobb primerek száraz bőrre titkos fegyverként működnek, amelyek könnyedén magasabb szintre emelhetik a sminkünket. Ha valaha reggel felvitted az alapozódat, és délben már azt láttad, hogy a száraz foltokhoz tapad, akkor tudod, hogy a bőrelőkészítés mindent eldönt. A hidratáló krém elengedhetetlen, de nem feltétlenül elég. Itt lép be a képbe a hidratáló primer. Most megmutatjuk azt a 10 primert, amelyek közül garantáltan lesz egy, ami a te bőrödhöz is tökéletesen passzol.

A legjobb primer nemcsak elmos és fixál. Nyugtatja az érzékeny bőrt, kisimítja a hámló részeket, valamint ragyogást ad a smink alá. Egész nap képes javítani a bőrérzetet. Gondolj rá úgy, mint egy biztonsági hálóra, ami bent tartja a nedvességet, simaságot ad, és megakadályozza, hogy az alapod gyűrődjön, repedezzen vagy fakuljon a nap közepére. Még ha már van is egy szuper hidratálód, szérumod, tonikod, akkor is sokat nyerhetsz vele. Hogy megtaláld a hozzád illőt, összegyűjtöttük a jelenleg legjobb primereket száraz bőrre, ragyogást adó formuláktól kezdve a védőbalzsamokon át egészen a hibrid hidratáló-primerekig, amelyek még a lépéseket is lerövidítik. Íme a szerintünk 10 legjobb primer száraz bőrre.

1. Legjobb formázó primer – REFY Face Primer

Ha reggelente hajlamos vagy egy kis puffadásra, nyúlj ehhez a Refy primerhez. Ez nem csak átlagos primer, gua sha eszközként is funkcionál. Az okos görgős applikátor kisimítja és formázza az arcot, miközben masszíroz. A niacinamiddal, B5-vitaminnal és polimerekkel gazdagított formula összehúzza a pórusokat és hidratálja a bőrt. Ragyogó bőr és tartós smink egész napra.

Mások ezeket olvassák

Glow and Sculpt Primer

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ez az 5 szezonvégi barackos recept mennyei ízélményt ad

Ez az 5 szezonvégi barackos recept mennyei ízélményt ad
„Amikor jól éreztem magam, ő mindig migrént kapott” – Hogyan szabotál egy nárcisztikus?

„Amikor jól éreztem magam, ő mindig migrént kapott” – Hogyan szabotál egy nárcisztikus?
7 intő jel, hogy a partnered valójában egyáltalán nem bánik jól veled

7 intő jel, hogy a partnered valójában egyáltalán nem bánik jól veled
A macska dorombolt, mire a gazdi: „Ez az a furcsa hang!” Képtelen történetek állatorvosoktól

A macska dorombolt, mire a gazdi: „Ez az a furcsa hang!” Képtelen történetek állatorvosoktól
5 fájdalom, ami sosem múlik el – És 3 módszer, ami segíthet együtt élni vele

5 fájdalom, ami sosem múlik el – És 3 módszer, ami segíthet együtt élni vele
Dodónak megtetszett a macaron, igazi tündérmeséig jutott

Dodónak megtetszett a macaron, igazi tündérmeséig jutott
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK