A sminkmester szerint ez a 10 legjobb primer száraz bőrre, amely egész nap hidratál

A legjobb primerek száraz bőrre titkos fegyverként működnek, amelyek könnyedén magasabb szintre emelhetik a sminkünket. Ha valaha reggel felvitted az alapozódat, és délben már azt láttad, hogy a száraz foltokhoz tapad, akkor tudod, hogy a bőrelőkészítés mindent eldönt. A hidratáló krém elengedhetetlen, de nem feltétlenül elég. Itt lép be a képbe a hidratáló primer. Most megmutatjuk azt a 10 primert, amelyek közül garantáltan lesz egy, ami a te bőrödhöz is tökéletesen passzol.
A legjobb primer nemcsak elmos és fixál. Nyugtatja az érzékeny bőrt, kisimítja a hámló részeket, valamint ragyogást ad a smink alá. Egész nap képes javítani a bőrérzetet. Gondolj rá úgy, mint egy biztonsági hálóra, ami bent tartja a nedvességet, simaságot ad, és megakadályozza, hogy az alapod gyűrődjön, repedezzen vagy fakuljon a nap közepére. Még ha már van is egy szuper hidratálód, szérumod, tonikod, akkor is sokat nyerhetsz vele. Hogy megtaláld a hozzád illőt, összegyűjtöttük a jelenleg legjobb primereket száraz bőrre, ragyogást adó formuláktól kezdve a védőbalzsamokon át egészen a hibrid hidratáló-primerekig, amelyek még a lépéseket is lerövidítik. Íme a szerintünk 10 legjobb primer száraz bőrre.
1. Legjobb formázó primer – REFY Face Primer
Ha reggelente hajlamos vagy egy kis puffadásra, nyúlj ehhez a Refy primerhez. Ez nem csak átlagos primer, gua sha eszközként is funkcionál. Az okos görgős applikátor kisimítja és formázza az arcot, miközben masszíroz. A niacinamiddal, B5-vitaminnal és polimerekkel gazdagított formula összehúzza a pórusokat és hidratálja a bőrt. Ragyogó bőr és tartós smink egész napra.
