A Prada cipő teória szerint te magad vagy a Prada cipő: mindenki akar téged, de csak kevesen érdemelnek meg igazán. Tudd, mennyit érsz, és soha ne add alább.

Tudd, mennyit érsz, és soha ne add alább.

A teória

A Prada cipő teória arról szól, hogy te magad vagy a Prada cipő. Mindenki akar téged, de csak kevesen engedhetnek meg maguknak. Ennek ellenére válóperes ügyvédként napi szinten találkozom olyan nőkkel, akik leértékelték magukat egy párkapcsolatért. Azért, hogy „elkeljenek.” Hogy valaki őket válassza. Megvolt az esküvő, aztán a házasság – nem meglepő módon – előbb-utóbb véget ért, és ezek a nők az én irodámban kötnek ki.

Kanállal ette a pörköltet – ezért lett vége a kapcsolatnak

Az üzenet

Van valami, amit ezeknek a nőknek tudnia kellett volna: az, hogy valaki vágyik rád, nem jelenti azt, hogy az illető méltó is rád. Azért, mert kíván, a férfi nem érdemel meg automatikusan. Mindenki vágyik egy szép Prada cipőre, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki haza is vihet egyet. Olvass még a témában Válassz egy őszi ízt, megmondjuk, milyen vagy az ágyban! „Önsegítő, partygirl, spirituális” – szingli nőként eközött az 5 személyiség között csapongsz Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Skorpiókkal „Már nem tudok hason aludni” – nagymellű nők vallomásai

Senki nem sétál be egy Prada üzletbe, és kezd el vitatkozni az eladókkal azon, hogy miért ilyen drága ez a cipő. Nem mondod az üzletvezetőnek, hogy vigye lejjebb az árat, mert te nagyon szeretnél egy ilyen cipőt, de nem engedheted meg magadnak.

Miért A Prada-t nem érdekli a büdzséd, a cipő kerül, amennyibe kerül. Nálam viszont rendszeresen ülnek nők, akik hagyták, hogy lealkudják az értéküket. Akik egy kis figyelemért cserébe hagyták, hogy leárazzák őket. Akik elhitték egy férfinak, hogy túl sokra vágynak, pedig csak az illető volt hozzájuk kevés. Felháborítóan sok ilyen esettel találkozom a munkám során. Feleségekkel, akik vezették a háztartást, nevelték a gyerekeket, azaz a hátukon vitték az egész család életét, mégis bűntudatuk volt, amikor többet mertek kérni az erőfeszítéseikért. Mert a férjeik meggyőzték őket, hogy nekik ennyi jár és semmi több. A viszonzás Pedig egy nő nem szokott túl sokat kérni, csak egy kis szeretetet, törődést, figyelmességet. És amikor ennek hangot ad, azt a férfiak sokszor követelőzésnek veszik, pedig ha egy férfi nem képes beléd invesztálni egy kis gondoskodást, akkor eleve nem érdemelt meg. Napjainkban az a gond, hogy sajnos túl sok nő hiszi el, hogy az a főnyeremény, ha valaki elveszi feleségül. És ezért nem is lehet hibáztatni a hölgyeket, hiszen kislánykorunktól kezdve ezzel etetnek minket, hogy csak akkor lesz belőlünk valaki, hogyha egy férfi minket választ és beköti a fejünket. Ha egy valóban jó partner választ minket, az tényleg lehet egy „fődíj", de ha egy méltatlan személlyel kötjük össze életünket, akkor az börtön. Akciós termék Mintha fognánk egy tökéletes állapotban levő Prada cipőt, és ok nélkül féláron árusítanánk. Szép és nincs semmi hibája, mégis az akciós termékek közé került, és így már sokkal többen engedhetik meg maguknak. Pont ez történik, amikor egy férfi kedvéért lejjebb viszed az elvárásaidat. Jegyezd meg, hogy az értéked nem attól függ, hogy ki vásárol. Ha valaki nem tud megfizetni, attól még nem vagy kevésbé értékes. Te árazod be magad, és majd jön a megfelelő ember, aki meglát, beléd szeret, és zokszó nélkül hazavisz. Összefoglalva Ne szabadkozz azért, mert sokba kerülsz, és ne engedd senkinek, hogy elhitesse veled, hogy túl sokat kérsz, csak azért, mert ő kevés hozzád. Gondolj a Prada cipőre, ami azért drága, mert kivételes minőségű, nem tömegcikk, és nem kapható mindenhol. Téged is sokan akarnak, de csak kevesen érdemelnek meg. Aki nem engedhet meg magának, az lehet azt mondja, túl sokba kerülsz – de a megfelelő személy tudja, hogy jó befektetés vagy.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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