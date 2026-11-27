Évek óta halljuk, mennyire fontos lenne, hogy több gyerek szülessen – de sokkal kevesebb szó esik arról, mi történik azután, hogy az áhított gyerekek valóban megszületnek. Schuszter Borka véleménycikke a gyerekvállalás valódi feltételeiről.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Amikor a gyerekvállalás kérdése kerül szóba, akár egyéni, akár társadalmi szinten, furcsa ellentmondásokkal találkozhatunk. Évek óta halljuk, mennyire fontos lenne, hogy több gyerek szülessen, hogy megállítsuk a népességfogyást, és hogy a családalapítás újra vonzóbb perspektíva legyen a fiatalok számára. Közben valahogy sokkal kevesebb szó esik arról, mi történik azután, hogy az áhított gyerekek valóban megszületnek.

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Legyen több baba…

De hová visszük őket, amikor az anyának vissza kell mennie dolgozni? Ki fogja megvizsgálni őket, ha betegek lesznek? Lesz-e helyük az óvodában, később pedig az iskolában? És vajon ki gondoskodik arról, hogy ne csak megszületni legyen jó ebbe az országba, hanem felnőni is?

Az OECD 2026-os magyar országjelentése szerint a három év alatti gyerekek közel 80 százaléka nem jár formális gyermekellátásba. A bölcsődei férőhelyek eloszlása ráadásul területileg is jelentős különbségeket mutat. Ez nem pusztán egy statisztikai adat, hanem rengeteg család mindennapjait meghatározó probléma. Mert hiába létezik egy bölcsőde valahol az országban, ha a lakóhelyünkön nincs férőhely, vagy ha a legközelebbi intézménybe csak napi többórás utazással lehetne eljutni. Olvass még a témában Mantrák decemberre: ez a neked szóló megerősítés a Nyilas szezonban A zsémbes feleség, a kövér legjobb barátnő és a buta szőke: „vicces”, azaz valójában szexista női karakterek filmekben „Azt hitte, hogy örülni fogok nekik” – Így reagáltak olvasóink, amikor a legjobb barátnőjük az exükkel jött össze Én sem hittem el, de működik: ez a legegészségesebb csokis puding, amit a tányérodra tehetsz

Persze, nem minden család szeretné hároméves kor előtt közösségbe adni a gyerekét, és ezzel semmi probléma nincs. A választás szabadsága azonban egészen mást jelent, mint amikor valaki azért marad otthon, mert egyszerűen nincs más lehetősége. Különösen az anyák számára jelenthet komoly egzisztenciális és szakmai hátrányt, ha évekre kiesnek a munkaerőpiacról, miközben a visszatéréshez szükséges intézményi háttér nem áll rendelkezésre.

Én azt gondolom, hogy a családpolitika egyik legfontosabb kérdése nem az, hogyan lehet rávenni az embereket a gyerekvállalásra, hanem az, hogyan lehet olyan körülményeket teremteni, amelyek között nem érzik magukat magukra hagyva, miután gyerekük született.

A gyerekvállalás ugyanis nem egyetlen döntés, hanem legalább húsz évnyi, folyamatosan változó feladat. És miközben a babavárás időszakában még viszonylag könnyű a támogatásokról, kedvezményekről és családi adópolitikáról beszélni, a hétköznapokban egészen más kérdések válnak fontossá. Van-e elérhető gyermekorvos? Hány hónapot kell várni egy szakvizsgálatra? Találunk-e fejlesztést, ha a gyereknek szüksége van rá? Milyen állapotban van az iskola, ahová majd beíratjuk? Ezek nem mellékes részletek, hanem a szülői létet alapvetően meghatározó feltételek.

Ráadásul a problémák egymást erősítik Ha nincs bölcsődei férőhely, az anya tovább maradhat otthon, ami anyagilag megterhelheti a családot. Ha nincs megfelelő gyermekorvosi vagy szakorvosi ellátás, a szülőknek kell megoldaniuk az utazást, a szervezést, sokszor a munkából való kiesést is. Ha pedig az oktatási rendszerben is állandó bizonytalanság vár rájuk, nehéz azt érezniük, hogy egy kiszámítható, biztonságos jövő felé tartanak. Szerintem sokkal többen gondolkodnának gyerekvállaláson, vagy több gyermek vállalásán, ha nem azt éreznék, hogy onnantól kezdve mindent nekik kell megoldaniuk. A születésszám alakulása persze rengeteg tényezőtől függ, és nem gondolom, hogy néhány új bölcsőde önmagában megoldaná a demográfiai problémákat. De azt igen, hogy a gyermekvállalási kedv és a családok biztonságérzete között nagyon is szoros kapcsolat van. Nehéz lelkesedni a nagycsaládos jövőképért, ha közben az ember azt látja, hogy már egyetlen gyerekkel is mennyi szervezési, anyagi és érzelmi terhet kell egyedül elbírnia. Talán ideje lenne a gyerekvállalás ösztönzését nem a születés pillanatáig tartó projektként kezelni. Mert nem az a valódi siker, ha több baba születik, hanem az, ha ezek a gyerekek később megfelelő ellátást, oktatást és lehetőségeket kapnak, a szüleik pedig nem érzik úgy, hogy a családalapítással egyedül maradtak. Én legalábbis sokkal szívesebben hallanék arról, hogyan készülünk fel a következő generáció felnevelésére, mint arról, hogy miért kellene még több gyereket vállalnunk. Előbb talán teremtsük meg nekik a helyet. A bölcsődében, az iskolában, az orvosi rendelőben és a társadalomban is.

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