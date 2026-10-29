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Napi horoszkóp 2026. október 29. – Otthon érzed jól magad
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Napi horoszkóp 2026. október 29. – Otthon érzed jól magad

Arany Inez
Írta 2026.10.29.
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Megérkezett a csütörtök, és vele egy mozgalmasabb nap. Nézd meg, mire számíthatsz október 29-én a munkában, a szerelemben és a hétköznapokban, bármelyik csillagjegy szülötte is vagy!

Október 29-én különösen mozgalmas napra számíthatunk, amikor a múlt lezáratlan ügyei, a kapcsolati kérdések és a belső változások is nagyobb hangsúlyt kaphatnak. A retrográd bolygók hatása arra ösztönözhet, hogy átgondoljuk korábbi döntéseinket, és rendezzük azt, amit eddig halogattunk. A Hold jegyváltása a nap folyamán a nyüzsgő kommunikációtól az érzelmi biztonság és az otthon fontossága felé terelheti a figyelmet. Érdemes türelmesen haladni, figyelni a megérzéseinkre, és fontos döntések előtt időt hagyni magunknak.

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Ma reggel jó eséllyel energikusan ébredsz, és rögtön nekiállnál mindennek, amit tegnap félretettél. Ez jó dolog, de vigyázz, nehogy túl sok mindent vállalj be egyszerre. A munkahelyeden egy kolléga segítséget kérhet tőled, és bár elsőre tehernek érzed, valójában jól jön majd neked is, hogy együtt oldjátok meg a feladatot. A pénzügyekben érdemes ma kicsit visszafogottabbnak lenned, ne költs el mindent egy fellángolásból.

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