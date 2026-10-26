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Napi horoszkóp 2026. október 26. – Intenzíven hat rád a Telihold
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Napi horoszkóp 2026. október 26. – Intenzíven hat rád a Telihold

Arany Inez
Írta 2026.10.26.
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Megérkezett a hét első napja, és ez a hétfő kellemes lendületet hozhat minden csillagjegynek. Nézd meg, mire számíthatsz munka, szerelem, pénzügyek és hangulat terén 2026. október 26-án!

A hétfői napot a Telihold intenzív hatásai teszik különösen izgalmassá: olyan érzések és felismerések kerülhetnek felszínre, amelyek mellett eddig talán könnyebb volt elmenni. A Bika és a Skorpió energiáinak szembenállása a biztonság, a ragaszkodás és a változás közötti egyensúly megtalálására irányíthatja a figyelmet. Egyesek számára most világossá válhat, mi az, ami már nem szolgálja őket, és mit lenne érdemes maguk mögött hagyniuk. Nézd meg, mit tartogatnak a csillagok a csillagjegyed számára október 26-án!

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Ma reggel talán nehezen indulsz be, de amint belejössz a napba, igazi lendületet kapsz. Munkahelyi téren jól jönnek az ötleteid, és nem félsz hangot adni a véleményednek. Vigyázz viszont, hogy ne akarj mindent egyszerre megoldani, mert könnyen szétaprózod magad. Egy kolléga vagy ismerős ma olyasmit mond, amin érdemes elgondolkodnod, még ha elsőre furcsának is tűnik.

Érzelmileg kicsit türelmetlen lehetsz, főleg a párkapcsolatodban. Ha valami zavar, inkább mondd ki nyugodtan, ne fojtsd magadba, mert este úgyis kirobbanna. Egyedülállóként egy régi ismerős üzenete hozhat mosolyt az arcodra. Pénzügyi téren ne hozz elhamarkodott döntést, főleg ne költs feleslegesen olyasmire, amit holnap már megbánnál. Este egy kis séta vagy mozgás jót tenne, mert sok energia gyűlt fel benned, amit érdemes levezetni.

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