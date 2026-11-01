5 csillagjegy, aki sosem felejti el a fontos dátumokat

Vannak, akiknek soha nem kell emlékeztető a naptárba: ez az 5 csillagjegy híres arról, hogy semmilyen fontos alkalmat nem felejt el.

Vannak, akiknek még egy régi ismerősük születésnapját sem kell beírniuk a naptárba, mert évekkel később is pontosan emlékeznek rá. Számukra a fontos dátumok nem csupán számok a naptárban, hanem érzelmekhez, közös élményekhez és meghatározó pillanatokhoz kötődnek. Az asztrológia szerint ez az öt csillagjegy különösen jó abban, hogy egyetlen fontos évfordulót vagy születésnapot se felejtsen el.

Egy kanál a dobba, és újra bolyhos a törölköző A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Rák

A Rák számára az emberi kapcsolatok és a hozzájuk fűződő emlékek különösen fontosak, ezért a szerettei életének jelentős dátumait is gondosan számon tartja. Nemcsak a születésnapokat jegyzi meg, hanem azt is, mikor történt egy fontos találkozás, mikor kezdődött egy kapcsolat, vagy melyik napon éltek át valamilyen meghatározó közös pillanatot. Érzelmi kötődése miatt számára egy-egy évforduló sokkal többet jelent egyszerű dátumnál, ezért gyakran akkor is emlékszik rá, amikor mások már régen megfeledkeztek róla.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.