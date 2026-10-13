Büdös a mosógép a tisztítóprogram után is? Ezt az egy eldugott alkatrészt felejted el kitakarítani

A mosógép tisztítóprogramja lefutott, a dob csillog, mégis van egy pillanat, amikor kinyitod az ajtót, és visszacsap a dohos, állott szag.

Ha ez ismerős, a hiba valószínűleg nem a programmal van, hanem azzal az egy alkatrésszel, amit a legtöbben soha nem is látnak: ez a szivattyúszűrő, más néven idegentest-csapda.

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A legtöbb elöltöltős mosógépen ez egy kis kerek fedél vagy csapóajtó az előlap alján, jobbra vagy balra, közel a padlóhoz. Ide gyűlik össze minden, amit a ruhák zsebéből elfelejtünk kiszedni: aprópénz, gombok, hajcsatok, papír zsebkendő darabkái, de ide kerül a szöszök, hajszálak és a mosószer-maradványok nagy része is. Ez a szűrő védi a szivattyút a dugulástól, cserébe viszont ő maga lesz az első számú melegágya a kellemetlen szagoknak, hiszen folyamatosan nedves, sötét és tápanyagban gazdag környezet, pontosan az, amiben a baktériumok és a penészgombák jól érzik magukat.

Miért nem old meg mindent a tisztítóprogram

A mosógépek gyári tisztítóprogramja, illetve a boltban kapható mosógéptisztító tabletták és porok elsősorban a dobot, a gumitömítést és a csöveket célozzák meg magas hőfokú öblítéssel. A szivattyúszűrő azonban egy zárt kis kamrában ül, amit a víz nem mindig ér el megfelelő erővel és mennyiségben ahhoz, hogy a benne felgyülemlett szerves anyagot kimossa. Ráadásul a szűrőben megrekedt tárgyak, mint egy elfeledett zsebkendő vagy egy hajgumi, egyszerűen nem oldódnak fel attól, hogy forró vízzel átöblítjük a gépet körülöttük. Olvass még a témában Ne költs a tavaszi otthonodra. Dekortippek abból, ami van A rendetlenség a kutyádat is stresszelheti? Ezt mondják a szakértők 10 zseniális hálófülke-ötlet, ha egyszobás garzonban élsz 5 dolog, amitől olcsónak tűnik a konyhád

Ennek eredménye az a jellegzetes, nehezen beazonosítható szag, amit sokan a tömítésnek vagy a mosószertartónak tulajdonítanak, pedig a forrás jóval lejjebb van.

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