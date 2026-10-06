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Mikor kell bevinni a leandert ősszel? Így teleltesd át, hogy tavasszal újra gyönyörű legyen
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Mikor kell bevinni a leandert ősszel? Így teleltesd át, hogy tavasszal újra gyönyörű legyen

Váradi Petra
Írta 2026.10.06.
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A leander téli pihenője kulcsfontosságú a következő évi virágzáshoz – így helyezd el, öntözd és gondozd a hideg hónapokban.

A leander mediterrán növényként jól bírja a napfényt és a meleget, az ősz beköszöntével azonban elérkezik az idő, amikor gondoskodnunk kell a biztonságos teleltetéséről. Nem mindegy, mikor visszük be, hová kerül a hideg hónapokra, és mennyi vizet kap télen, mert a túl meleg vagy túl nedves környezet egyaránt megviselheti. Néhány egyszerű szabály betartásával tavasszal egészségesen és erőteljesen kezdhet újra növekedni.

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Mikor kell bevinni a leandert?

Nem szükséges a leandert már az első hűvös őszi napokon bevinni, hiszen a növény a mérsékelten hideg időt még jól viseli. A tartós fagyok előtt azonban mindenképpen kerüljön védett helyre, különösen akkor, ha éjszakánként már fagypont körüli hőmérsékletet jósolnak.

A túl korai beköltöztetés sem ideális, mert a meleg lakásban a leander nem tud megfelelően nyugalmi állapotba kerülni.

Ha az időjárás engedi, érdemes addig kint hagyni, amíg a nappalok még enyhék, majd a fagyveszély előtt elhelyezni a teleltetőhelyén. Behozás előtt vizsgáld át alaposan a növényt, mert a leveleken és a hajtásokon megbújó kártevők könnyen bekerülhetnek vele együtt a lakásba.

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