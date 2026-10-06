Mikor kell bevinni a leandert ősszel? Így teleltesd át, hogy tavasszal újra gyönyörű legyen

A leander mediterrán növényként jól bírja a napfényt és a meleget, az ősz beköszöntével azonban elérkezik az idő, amikor gondoskodnunk kell a biztonságos teleltetéséről. Nem mindegy, mikor visszük be, hová kerül a hideg hónapokra, és mennyi vizet kap télen, mert a túl meleg vagy túl nedves környezet egyaránt megviselheti. Néhány egyszerű szabály betartásával tavasszal egészségesen és erőteljesen kezdhet újra növekedni.
Mikor kell bevinni a leandert?
Nem szükséges a leandert már az első hűvös őszi napokon bevinni, hiszen a növény a mérsékelten hideg időt még jól viseli. A tartós fagyok előtt azonban mindenképpen kerüljön védett helyre, különösen akkor, ha éjszakánként már fagypont körüli hőmérsékletet jósolnak.
Ha az időjárás engedi, érdemes addig kint hagyni, amíg a nappalok még enyhék, majd a fagyveszély előtt elhelyezni a teleltetőhelyén. Behozás előtt vizsgáld át alaposan a növényt, mert a leveleken és a hajtásokon megbújó kártevők könnyen bekerülhetnek vele együtt a lakásba.
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