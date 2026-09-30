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6 outfit ötlet esős időre, ami még sosem hagyott cserben – téged sem fog!

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6 outfit ötlet esős időre, ami még sosem hagyott cserben – téged sem fog!

Fehér Dia
Írta 2026.09.30.
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Az esős napokon sem kell lemondanod a csinos szettekről – néhány jól megválasztott darabbal kifejezetten jó outfiteket állíthatsz össze. Mutatunk 6 ötletet, amit érdemes elmentened azokra a napokra, amikor reggeltől estig szürke az ég.

Az esős időben az öltözködés egyik legfontosabb szabálya, hogy érdemes előre gondolkodni. Ha van néhány olyan kabátod, cipőd és kiegészítőd, amelyeket kifejezetten rossz időre tartogatsz, sokkal könnyebb lesz reggel összerakni egy jól működő szettet.

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Egy vízálló vagy vízlepergető anyagból készült kabát, egy stabil, vastag talpú csizma és egy jó esernyő már önmagában sokat számít. A következő összeállítások pedig azt mutatják meg, hogyan lehet ezeket úgy kombinálni, hogy közben ne csak praktikus, hanem divatos is legyen a végeredmény.

1. Ballonkabát és csizma

Esős outfit
1. Tezenis / Garbó
2. Reserved / Oversize ballonkabát
3. ZARA / Magas derekú nadrág
4. Zalando / Zign by Zalando csizma
5. Parfois / Laptop táska

Ha csak két dolgot választanál egy esős napra, legyen az egy jól szabott ballonkabát és egy térdig érő csizma. A klasszikus bézs helyett nyugodtan választhatsz sötétebb vagy karakteresebb árnyalatot, de egy különleges öv vagy gallér is érdekesebbé teheti a kabátot. A lényeg, hogy legyen benne valami, amitől nem tűnik teljesen hétköznapinak.

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A hegyes orrú csizma pedig nemcsak elegánsabbá teszi az összeállítást, hanem praktikus is. Válassz hozzá egy fekete nadrágot és fekete garbót, ha pedig szeretnéd, dobd fel a szettet egy extra táskával vagy néhány ékszerrel.

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