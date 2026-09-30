Okosabb vagy, mint egy térképész? Teszteld a tudásodat!

Van, aki térkép nélkül is eligazodik a világban, és van, aki a saját utcájában is eltéved – te melyik táborba tartozol? Ez a kvíz nem csak a földrajztudásodat teszi próbára, hanem beleszórtunk egy kis történelmet, művészetet és mindennapi tudományt is, hogy igazán próbára tegyük az agyad.
A kérdések között lesznek távoli országok fővárosai, legendás romvárosok és világhírű festmények is, úgyhogy ha szereted az utazást és a jó kis aha-élményeket, most jó helyen jársz.
Nem kell repülőjegyet váltanod ahhoz, hogy kiderítsd, mennyire vagy otthon a nagyvilágban – elég, ha végigmész ezen a 10 kérdésen, és figyelmesen elolvasod a magyarázatokat is, mert garantáltan tanulsz belőlük valami újat.
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Melyik ország fővárosa Ulánbátor?
Ulánbátor Mongólia fővárosa, és gyakran emlegetik a világ leghidegebb fővárosaként, mivel télen a hőmérséklet rendszeresen mínusz 30 fok alá süllyed.
Melyik tó ismert arról, hogy magas sótartalma miatt szinte lehetetlen elsüllyedni benne?
A Holt-tenger Izrael és Jordánia határán fekszik, sótartalma jóval magasabb az óceánokénál, ezért a víz sűrűsége szinte magától a felszínen tart.
Melyik dél-amerikai országban található az ősi inka romváros, Machu Picchu?
Machu Picchu Peruban, az Andokban fekszik, és a 15. században épült feltehetően inka uralkodók számára. Ma az egyik legismertebb UNESCO világörökségi helyszín.
Melyik országban található a világ egyik legmagasabb fennsíkja, a Tibeti-fennsík?
A Tibeti-fennsíkot gyakran nevezik „a világ tetejének”, átlagos tengerszint feletti magassága eléri a 4000 métert. Kína területén fekszik.
Melyik elemi részecske hordozza az elektromos töltés negatív egységét?
Az elektron negatív töltésű, az atommag körül kering, és a fémekben történő mozgása felelős az elektromos áram létrejöttéért.
Ki festette az „Éjjeli őrjárat” című híres festményt?
Rembrandt van Rijn 1642-ben készítette el ezt a hatalmas méretű csoportportrét, amely ma is az Amsterdami Rijksmuseum egyik legnépszerűbb darabja.
Hány húrja van egy klasszikus (spanyol) gitárnak?
A klasszikus gitár hagyományosan hat húros hangszer, amelyet nejlon vagy régebben bélhúrokkal szereltek fel.
Melyik a Naprendszer második legnagyobb bolygója?
A Szaturnusz a Jupiter után a második legnagyobb bolygó, és jellegzetes gyűrűrendszeréről a legismertebb a Naprendszerben.
Ki írta a Harry Potter regénysorozatot?
J.K. Rowling brit írónő 1997-ben publikálta az első kötetet, azóta a sorozat a világ egyik legnépszerűbb ifjúsági regényfolyamává vált.
Hány karika található az olimpiai zászlón?
Az olimpiai zászlón öt egymásba fonódó karika látható, amelyek hagyományosan az öt kontinenst szimbolizálják.
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Reméljük, jókat kalandoztál a kérdések között – és ha kedvet kaptál, irány a következő kvízünk is!🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?→