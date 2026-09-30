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Okosabb vagy, mint egy térképész? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Okosabb vagy, mint egy térképész? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.09.30.
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10 kérdés földrajzról, utazásról és általános műveltségről. Kiderül, mennyire vagy otthon a nagyvilágban és azon túl is!

Van, aki térkép nélkül is eligazodik a világban, és van, aki a saját utcájában is eltéved – te melyik táborba tartozol? Ez a kvíz nem csak a földrajztudásodat teszi próbára, hanem beleszórtunk egy kis történelmet, művészetet és mindennapi tudományt is, hogy igazán próbára tegyük az agyad.

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A kérdések között lesznek távoli országok fővárosai, legendás romvárosok és világhírű festmények is, úgyhogy ha szereted az utazást és a jó kis aha-élményeket, most jó helyen jársz.

Nem kell repülőjegyet váltanod ahhoz, hogy kiderítsd, mennyire vagy otthon a nagyvilágban – elég, ha végigmész ezen a 10 kérdésen, és figyelmesen elolvasod a magyarázatokat is, mert garantáltan tanulsz belőlük valami újat.

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Melyik ország fővárosa Ulánbátor?

Helyes! Helytelen!

Ulánbátor Mongólia fővárosa, és gyakran emlegetik a világ leghidegebb fővárosaként, mivel télen a hőmérséklet rendszeresen mínusz 30 fok alá süllyed.

Melyik tó ismert arról, hogy magas sótartalma miatt szinte lehetetlen elsüllyedni benne?

Helyes! Helytelen!

A Holt-tenger Izrael és Jordánia határán fekszik, sótartalma jóval magasabb az óceánokénál, ezért a víz sűrűsége szinte magától a felszínen tart.

Melyik dél-amerikai országban található az ősi inka romváros, Machu Picchu?

Helyes! Helytelen!

Machu Picchu Peruban, az Andokban fekszik, és a 15. században épült feltehetően inka uralkodók számára. Ma az egyik legismertebb UNESCO világörökségi helyszín.

Melyik országban található a világ egyik legmagasabb fennsíkja, a Tibeti-fennsík?

Helyes! Helytelen!

A Tibeti-fennsíkot gyakran nevezik „a világ tetejének”, átlagos tengerszint feletti magassága eléri a 4000 métert. Kína területén fekszik.

Melyik elemi részecske hordozza az elektromos töltés negatív egységét?

Helyes! Helytelen!

Az elektron negatív töltésű, az atommag körül kering, és a fémekben történő mozgása felelős az elektromos áram létrejöttéért.

Ki festette az „Éjjeli őrjárat” című híres festményt?

Helyes! Helytelen!

Rembrandt van Rijn 1642-ben készítette el ezt a hatalmas méretű csoportportrét, amely ma is az Amsterdami Rijksmuseum egyik legnépszerűbb darabja.

Hány húrja van egy klasszikus (spanyol) gitárnak?

Helyes! Helytelen!

A klasszikus gitár hagyományosan hat húros hangszer, amelyet nejlon vagy régebben bélhúrokkal szereltek fel.

Melyik a Naprendszer második legnagyobb bolygója?

Helyes! Helytelen!

A Szaturnusz a Jupiter után a második legnagyobb bolygó, és jellegzetes gyűrűrendszeréről a legismertebb a Naprendszerben.

Ki írta a Harry Potter regénysorozatot?

Helyes! Helytelen!

J.K. Rowling brit írónő 1997-ben publikálta az első kötetet, azóta a sorozat a világ egyik legnépszerűbb ifjúsági regényfolyamává vált.

Hány karika található az olimpiai zászlón?

Helyes! Helytelen!

Az olimpiai zászlón öt egymásba fonódó karika látható, amelyek hagyományosan az öt kontinenst szimbolizálják.

Okosabb vagy, mint egy térképész? Teszteld a tudásodat!
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Nő egy hatalmas gumi flamingós matraccal a medencében

Ne aggódj, senki sem születik lexikonnal a kezében! Most kiderült, hogy néhány terület még felfedezésre vár nálad, de ez remek apropó, hogy legközelebb egy kicsit többet böngéssz a térképek és a könyvek között. A jó hír, hogy a kíváncsiság a legjobb tanár – és úgy tűnik, neked megvan belőle bőven, ha idáig eljutottál.
Szép középmezőny, tisztes tudással

Julie Andrews 2019-ben

Nem vagy géniusz, de nem is amatőr – pontosan az a fajta művelt ember, akivel jó egy vacsorán beszélgetni. Van, amiben otthon vagy, van, ami meglepett, de összességében stabil alapokon állsz. Ha egy kicsit csiszolsz még a tudásodon, simán bekerülhetsz a legjobbak közé is.
Igazi séf a tudás konyhájában

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Lenyűgöző teljesítmény! Úgy navigálsz a világ tényei között, mint egy tapasztalt utazó a térképen – magabiztosan és pontosan. Akár egy kvízshow-ban is megállnád a helyed. Ha lenne térképész-diploma a műveltségre, most simán átvehetnéd.

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Reméljük, jókat kalandoztál a kérdések között – és ha kedvet kaptál, irány a következő kvízünk is!

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