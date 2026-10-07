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Megint tele a szekrényed, még sincs egy rongyod sem? Az őszi ruhatár-pánik igazi oka
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Megint tele a szekrényed, még sincs egy rongyod sem? Az őszi ruhatár-pánik igazi oka

Nagy Emília
Írta 2026.10.07.
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Ennek a jelenségnek komoly pszichológiai és stílusbeli magyarázata van, ami minden ősszel visszatér.

Kinyitod a szekrényajtót, és percekig bámulod a vállfákra akasztott rengeteg holmit, mire végül ugyanazt a három pulóvert veszed elő, amit múlt héten is hordtál. Közben ott lóg legalább negyven másik darab, amihez hónapok óta hozzá sem nyúltál. Ez nem a ruhák hibája, és nem is a tiéd!

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A döntésfáradtság, ami minden reggel lenullázza az energiádat

Sheena Iyengar és Mark Lepper pszichológusok egy híres kísérletükben megmutatták, hogy amikor a vásárlóknak sokféle lekvár közül kellett választaniuk, sokkal kisebb arányban döntöttek úgy, hogy vesznek is valamit, mint amikor kevesebb fajta közül válogathattak. Ez az eredmény szolgált alapul ahhoz, amit később Barry Schwartz amerikai pszichológus A választás paradoxona című könyvében népszerűsített: a túl sok lehetőség nem szabadságérzetet ad, hanem megbénít.

Minél több opció közül kellene választanunk, annál nagyobb a szorongásunk, hogy rosszul döntünk, és annál tovább tart maga a döntés is.

A szekrény előtt állva ugyanez játszódik le: a rengeteg darab nem megoldást kínál, hanem egy újabb mentális terhet rak rád reggel hétkor, amikor amúgy is sietsz.

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Ezt a jelenséget hívják döntésfáradtságnak, és nem véletlenül vezetett be sok sikeres ember egyfajta uniformist. Steve Jobs fekete garbója vagy Barack Obama szürke és kék öltönyei mögött pontosan az állt, hogy a napi apró döntések felemésztik azt a mentális kapacitást, amit fontosabb dolgokra lehetne fordítani.

Nő pulóverek között válogat a fogason
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