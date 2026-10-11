Lecsúszik a szemüveg az orrodról? Nem fogod elhinni, mi a megoldás

Eleged van abból, hogy újra és újra vissza kell tolnod a szemüvegedet? Mutatjuk, mi okozhatja a problémát, és milyen trükkök segíthetnek, hogy a keret a helyén maradjon.

Reggel még tökéletesen ül, délutánra viszont már újra az orrod hegyén egyensúlyozik. Ha folyton vissza kell tolnod a szemüvegedet, nem feltétlenül kell új keretet vásárolnod: egy egyszerű trükk is segíthet, hogy stabilabban a helyén maradjon. A megoldás akár a fürdőszobai fiókodban is ott lapulhat, de nem mindegy, hogyan alkalmazod.

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Miért csúszik le folyton a szemüveg?

A szemüveg lecsúszásának több oka is lehet. A bőrön felhalmozódó faggyú, az izzadás és a zsírosabb arckrémek mind csökkenthetik a keret és a bőr közötti súrlódást. Emellett az is előfordulhat, hogy a szemüveg szárai meglazultak, a keret pedig nem illeszkedik megfelelően az orrnyereghez.

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Ha a szemüveged rendszeresen lecsúszik, érdemes először alaposan megtisztítani, majd ellenőrizni, hogy megfelelően illeszkedik-e az arcodhoz. Olvass még a témában Soha többet nem hagyod felhajtva az ülőkét, ha meglátod ezeket a képeket Kutatások szerint ez a 7 tevékenység növeli a leginkább az intelligenciát A Mérleg-szezon inspirációi: kuckózós tónusok és esztétikus dekorációk a harmonikus őszi otthonért A mediterrán életem, amihez el sem kellett költöznöm Magyarországról

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