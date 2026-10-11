október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
Lecsúszik a szemüveg az orrodról? Nem fogod elhinni, mi a megoldás
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / Lecsúszik a szemüveg az orrodról? Nem...

Lecsúszik a szemüveg az orrodról? Nem fogod elhinni, mi a megoldás

Váradi Petra
Írta 2026.10.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Eleged van abból, hogy újra és újra vissza kell tolnod a szemüvegedet? Mutatjuk, mi okozhatja a problémát, és milyen trükkök segíthetnek, hogy a keret a helyén maradjon.

Reggel még tökéletesen ül, délutánra viszont már újra az orrod hegyén egyensúlyozik. Ha folyton vissza kell tolnod a szemüvegedet, nem feltétlenül kell új keretet vásárolnod: egy egyszerű trükk is segíthet, hogy stabilabban a helyén maradjon. A megoldás akár a fürdőszobai fiókodban is ott lapulhat, de nem mindegy, hogyan alkalmazod.

Penészes szilikon a zuhanyzóban? Az éjszakai hipós trükk

Miért csúszik le folyton a szemüveg?

A szemüveg lecsúszásának több oka is lehet. A bőrön felhalmozódó faggyú, az izzadás és a zsírosabb arckrémek mind csökkenthetik a keret és a bőr közötti súrlódást. Emellett az is előfordulhat, hogy a szemüveg szárai meglazultak, a keret pedig nem illeszkedik megfelelően az orrnyereghez.

Ha a szemüveged rendszeresen lecsúszik, érdemes először alaposan megtisztítani, majd ellenőrizni, hogy megfelelően illeszkedik-e az arcodhoz.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Ősszel négy csillagjegynél lelepleződik a titkos imádó

Ezeket olvassák most

Heti horoszkóp 2026. október 12. – október 18. – Új lendületre kapsz

Heti horoszkóp 2026. október 12. – október 18. – Új lendületre kapsz

Lecsúszik a szemüveg az orrodról? Nem fogod elhinni, mi a megoldás

Lecsúszik a szemüveg az orrodról? Nem fogod elhinni, mi a megoldás

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Melyik házba költöznél be? Elárulja, melyik karrierút lehet az ideális számodra

Melyik házba költöznél be? Elárulja, melyik karrierút lehet az ideális számodra

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.