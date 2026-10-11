Lecsúszik a szemüveg az orrodról? Nem fogod elhinni, mi a megoldás

Reggel még tökéletesen ül, délutánra viszont már újra az orrod hegyén egyensúlyozik. Ha folyton vissza kell tolnod a szemüvegedet, nem feltétlenül kell új keretet vásárolnod: egy egyszerű trükk is segíthet, hogy stabilabban a helyén maradjon. A megoldás akár a fürdőszobai fiókodban is ott lapulhat, de nem mindegy, hogyan alkalmazod.
Miért csúszik le folyton a szemüveg?
A szemüveg lecsúszásának több oka is lehet. A bőrön felhalmozódó faggyú, az izzadás és a zsírosabb arckrémek mind csökkenthetik a keret és a bőr közötti súrlódást. Emellett az is előfordulhat, hogy a szemüveg szárai meglazultak, a keret pedig nem illeszkedik megfelelően az orrnyereghez.
Ha a szemüveged rendszeresen lecsúszik, érdemes először alaposan megtisztítani, majd ellenőrizni, hogy megfelelően illeszkedik-e az arcodhoz.
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