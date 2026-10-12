„Kövér vagyok és utálom magam” – amikor a társadalom azt várja, de nem megy az önelfogadás

Sok nő él túlsúllyal, aki nem tudja elfogadni magát. Egy pszichológus őszinte vallomása arról, milyen belülről gyűlölni azt a testet, amelyet szakmailag egész életében szeretni tanított másoknak.
Bor és víz
Pszichológus vagyok, aki egész életében abban próbált segíteni az embereknek, hogy elfogadják magukat. Sosem voltam vékony alkat, de ez nem zavart, mert csinos voltam. Aztán jött egy kis depresszió, egy kis egészségügyi gond – ami szteroid-injekciókat kívánt –, és hipphopp, kövér lettem.
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Egy kövér pszichológus, aki nem tudja elfogadni magát. Én, a politikailag korrekt és elfogadó ember, aki másra sosem használná a „kövér” szót, csak azt, hogy telt vagy van rajta egy kis felesleg. Most zuhany után ott állok a tükör előtt, és csak arra tudok gondolni, hogy dagadt disznó vagyok.
Hányszor mondtam pedig, hogy bármilyen méretű a testünk, szeretnünk kell? Azóta nemcsak külsőleg, hanem szakmailag is egy nagy nullának tartom magam, mert demagóg vagyok: bort iszom és vizet prédikálok.