„Kövér vagyok és utálom magam” – amikor a társadalom azt várja, de nem megy az önelfogadás

Sok nő él túlsúllyal, aki nem tudja elfogadni magát. Egy pszichológus őszinte vallomása arról, milyen belülről gyűlölni azt a testet, amelyet szakmailag egész életében szeretni tanított másoknak.

Bor és víz

Pszichológus vagyok, aki egész életében abban próbált segíteni az embereknek, hogy elfogadják magukat. Sosem voltam vékony alkat, de ez nem zavart, mert csinos voltam. Aztán jött egy kis depresszió, egy kis egészségügyi gond – ami szteroid-injekciókat kívánt –, és hipphopp, kövér lettem.

Zsíros konyharuha? Ez a filléres trükk oldja meg A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Egy kövér pszichológus, aki nem tudja elfogadni magát. Én, a politikailag korrekt és elfogadó ember, aki másra sosem használná a „kövér” szót, csak azt, hogy telt vagy van rajta egy kis felesleg. Most zuhany után ott állok a tükör előtt, és csak arra tudok gondolni, hogy dagadt disznó vagyok.

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Hányszor mondtam pedig, hogy bármilyen méretű a testünk, szeretnünk kell? Azóta nemcsak külsőleg, hanem szakmailag is egy nagy nullának tartom magam, mert demagóg vagyok: bort iszom és vizet prédikálok. Olvass még a témában 6 hangulatos őszi hobbi, ami segít legyőzni az évszakváltás okozta rosszkedvet Nem akarok többé büszke lenni arra, hogy mennyi mindent kibírok Ezt hozza 2026. október 9. a numerológia szerint: egyensúly és összhang Nem bírom nézni a legjobb barátnőm zsíros haját – hogy hozzam szóba a témát?

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.