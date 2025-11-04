Mitől hízik a gyerek? Lelki traumák, amelyek a túlsúly hátterében állhatnak

Kár lenne az ételre csak, mint energiaforrásra tekintenünk, hiszen a boldog élet egyik alapja, hogy jókat eszünk-iszunk, mindezt persze mértékkel. Az étel összehozza az embereket, másik iránti szeretetünket is kifejezhetjük vele és persze magunknak is örömet szerezhetünk egy finom süti elkészítésével. Az egészséges életmód alapjait nem lehet elég korán a gyerekeknek átadni és ez nem valami kényszeres, szigorú szabályok szerinti életet jelent. Egyszerűen csak jó, ha már korán megtanulják, hogy mennyire igaz a mondás, miszerint „az vagy, amit megeszel”.



Természetesen nem kell őket megfosztani a tiltott gyümölcstől sem, mint például a gyorséttermi ételektől, vagy édességektől, de odafigyelve arra, hogy közben mértékletességet is tanuljanak. Azonban vannak gyerekek, akik már egész kiskorukban megérzik, hogy valami hiányzik az életükből. Ekkor még nem tudják megfogalmazni, hogy mi is az, azt, viszont nagyon is érzik, hogy ezt az űrt valamivel pótolniuk kell. Mivel ekkor még nem rendelkeznek kellő eszköztárral, kézenfekvő, hogy külsőleg próbálják orvosolni a problémát, például a hűtő kifosztásával, amitől ideig-óráig megadják önmaguk számára azt az örömforrást, amire vágynak.



