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Klasszikus komfortkaja, ha gyorsan akarsz finomat enni: a káposztás cvekedli
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Klasszikus komfortkaja, ha gyorsan akarsz finomat enni: a káposztás cvekedli

Váradi Petra
Írta 2026.10.13.
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Gyors, olcsó és laktató klasszikus: a káposztás cvekedli bolti fodros kockával is tökéletes, ha egyszerű, házias ebédre vágysz.

Kevés hozzávalóból, különösebb konyhai pepecselés nélkül is készülhet igazán finom, házias ebéd. A káposztás cvekedli bolti fodros kockával is remek, és csak arra kell figyelned, hogy a káposzta kellően megpiruljon.

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Ha valami igazán házias ételre vágysz, de semmi kedved órákig a konyhában pepecselni. A káposztás cvekedli tökéletes választás ilyenkor: néhány egyszerű hozzávalóból elkészül, laktató, és még a tésztagyúrással sem kell bajlódnod, ha bolti fodros kockát használsz. Egy kis cukorral vagy éppen jó sok borssal készítve igazi klasszikus, amit nehéz megunni.

Hozzávalók 4 adaghoz

  • 500 g fodros kocka tészta
  • 1 közepes fej fehér káposzta (kb. 800 g)
  • 4 evőkanál olaj
  • 2–3 evőkanál cukor
  • só ízlés szerint
  • frissen őrölt fekete bors ízlés szerint

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