Klasszikus komfortkaja, ha gyorsan akarsz finomat enni: a káposztás cvekedli

Gyors, olcsó és laktató klasszikus: a káposztás cvekedli bolti fodros kockával is tökéletes, ha egyszerű, házias ebédre vágysz.

Kevés hozzávalóból, különösebb konyhai pepecselés nélkül is készülhet igazán finom, házias ebéd. A káposztás cvekedli bolti fodros kockával is remek, és csak arra kell figyelned, hogy a káposzta kellően megpiruljon.

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Ha valami igazán házias ételre vágysz, de semmi kedved órákig a konyhában pepecselni. A káposztás cvekedli tökéletes választás ilyenkor: néhány egyszerű hozzávalóból elkészül, laktató, és még a tésztagyúrással sem kell bajlódnod, ha bolti fodros kockát használsz. Egy kis cukorral vagy éppen jó sok borssal készítve igazi klasszikus, amit nehéz megunni.

Hozzávalók 4 adaghoz

500 g fodros kocka tészta

1 közepes fej fehér káposzta (kb. 800 g)

4 evőkanál olaj

2–3 evőkanál cukor

só ízlés szerint

frissen őrölt fekete bors ízlés szerint

🍽️

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