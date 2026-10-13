Klasszikus komfortkaja, ha gyorsan akarsz finomat enni: a káposztás cvekedli

Kevés hozzávalóból, különösebb konyhai pepecselés nélkül is készülhet igazán finom, házias ebéd. A káposztás cvekedli bolti fodros kockával is remek, és csak arra kell figyelned, hogy a káposzta kellően megpiruljon.
Ha valami igazán házias ételre vágysz, de semmi kedved órákig a konyhában pepecselni. A káposztás cvekedli tökéletes választás ilyenkor: néhány egyszerű hozzávalóból elkészül, laktató, és még a tésztagyúrással sem kell bajlódnod, ha bolti fodros kockát használsz. Egy kis cukorral vagy éppen jó sok borssal készítve igazi klasszikus, amit nehéz megunni.
Hozzávalók 4 adaghoz
- 500 g fodros kocka tészta
- 1 közepes fej fehér káposzta (kb. 800 g)
- 4 evőkanál olaj
- 2–3 evőkanál cukor
- só ízlés szerint
- frissen őrölt fekete bors ízlés szerint
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