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Kapcsolatok rajzolása – Hogyan érdemes lezárni?
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Kapcsolatok rajzolása – Hogyan érdemes lezárni?

Vadász Alexa
Írta 2026.10.14.
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Nehezen engedünk el fontos embereket – elemzünk, megértünk, újabb esélyt adunk. De van egy pont, ahol elfogy a türelem, és egyértelművé válik a lezárás.

Nehezen engedek el számomra fontos embereket, nagyon nehezen, sokszor még bántás, árulás esetén is. Elemzek, megértek, újabb esélyt adok, de van egy pont, ahol elfogy a türelem, a megértés, a szándék, és elvágólagos vagyok.

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Olyan ponthoz érkeztem el, amit korábban talán még sosem tapasztaltam meg. Régebben is éreztem többszörösen túlterheltnek az idegrendszeremet, de mivel akkor „csupán” a hétköznapok kihívásaival kellett megküzdenem, nem volt ekkora súlyuk az impulzusoknak.

Rengeteg ember lép be mostanában az életembe, megannyi történettel, lelkülettel, mentális és érzelmi állapottal.

Mivel nyitott vagyok az energiákra, érdekelnek a sorsok, örömök, sérülések, fájdalmak, és mindent nagyon mélyen érzékelek, extrém módon tudok feltöltődni, ugyanakkor lemerülni is.

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