Kapcsolatok rajzolása – Hogyan érdemes lezárni?

Nehezen engedek el számomra fontos embereket, nagyon nehezen, sokszor még bántás, árulás esetén is. Elemzek, megértek, újabb esélyt adok, de van egy pont, ahol elfogy a türelem, a megértés, a szándék, és elvágólagos vagyok.
Olyan ponthoz érkeztem el, amit korábban talán még sosem tapasztaltam meg. Régebben is éreztem többszörösen túlterheltnek az idegrendszeremet, de mivel akkor „csupán” a hétköznapok kihívásaival kellett megküzdenem, nem volt ekkora súlyuk az impulzusoknak.
Mivel nyitott vagyok az energiákra, érdekelnek a sorsok, örömök, sérülések, fájdalmak, és mindent nagyon mélyen érzékelek, extrém módon tudok feltöltődni, ugyanakkor lemerülni is.
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