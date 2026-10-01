Te is érzed ezt a belső lassulást? Idén ősszel még határozottabb rajzolom a saját határaimat

Idén ősszel elhatároztam: hallgatok a belső hívásomra, és igenis megrajzolom a saját határaimat a mindennapok sodrásában.
A természet ilyenkor csendesen visszavonulót fúj, és bennünk is felébred a mélyről érkező, szinte fizikai vágy arra, hogy végre megálljunk. Ehhez képest mi történik körülöttünk? Ránk omlik a tanévkezdés, a munkahelyi szigor, a rendszerezés és az őszi rutinok visszavezetésének végtelennek tűnő sora, mintha a világ pontosan a legrosszabb ütemben akarna túlpörgetni minket.
Az ősz egy csodálatos pszichológiai horgony lehetne az életünkben. Míg a tavasz és a nyár a nyitásról, az aktivitásról és a pörgésről szól, a hidegebb hónapok elhozzák a visszavonulás és a felhalmozott energiák megőrzésének időszakát. És bár egyre többet vagyunk bent, nem igazán lassítunk: a képernyők előtt töltött időnk drasztikusan megugrik, a folyamatos elérhetőség, a közösségi média és a munkahelyi elvárások miatt pedig sokan már az őszi szünet előtt elérik a kapacitásuk végét.
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