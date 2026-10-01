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Te is érzed ezt a belső lassulást? Idén ősszel még határozottabb rajzolom a saját határaimat
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Te is érzed ezt a belső lassulást? Idén ősszel még határozottabb rajzolom a saját határaimat

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.01.
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Ugye te is érzed már a reggeli levegő csípős érintését, és azt, ahogy a korai sötétedés szinte észrevétlenül terel minket vissza a négy fal közé?

Idén ősszel elhatároztam: hallgatok a belső hívásomra, és igenis megrajzolom a saját határaimat a mindennapok sodrásában.

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A természet ilyenkor csendesen visszavonulót fúj, és bennünk is felébred a mélyről érkező, szinte fizikai vágy arra, hogy végre megálljunk. Ehhez képest mi történik körülöttünk? Ránk omlik a tanévkezdés, a munkahelyi szigor, a rendszerezés és az őszi rutinok visszavezetésének végtelennek tűnő sora, mintha a világ pontosan a legrosszabb ütemben akarna túlpörgetni minket.

Az ősz egy csodálatos pszichológiai horgony lehetne az életünkben. Míg a tavasz és a nyár a nyitásról, az aktivitásról és a pörgésről szól, a hidegebb hónapok elhozzák a visszavonulás és a felhalmozott energiák megőrzésének időszakát. És bár egyre többet vagyunk bent, nem igazán lassítunk: a képernyők előtt töltött időnk drasztikusan megugrik, a folyamatos elérhetőség, a közösségi média és a munkahelyi elvárások miatt pedig sokan már az őszi szünet előtt elérik a kapacitásuk végét.

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