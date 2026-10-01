Te is érzed ezt a belső lassulást? Idén ősszel még határozottabb rajzolom a saját határaimat

Ugye te is érzed már a reggeli levegő csípős érintését, és azt, ahogy a korai sötétedés szinte észrevétlenül terel minket vissza a négy fal közé?

Idén ősszel elhatároztam: hallgatok a belső hívásomra, és igenis megrajzolom a saját határaimat a mindennapok sodrásában.

Kos telihold: 4 csillagjegy, akinek most mindent újra kell gondolnia A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A természet ilyenkor csendesen visszavonulót fúj, és bennünk is felébred a mélyről érkező, szinte fizikai vágy arra, hogy végre megálljunk. Ehhez képest mi történik körülöttünk? Ránk omlik a tanévkezdés, a munkahelyi szigor, a rendszerezés és az őszi rutinok visszavezetésének végtelennek tűnő sora, mintha a világ pontosan a legrosszabb ütemben akarna túlpörgetni minket.

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Az ősz egy csodálatos pszichológiai horgony lehetne az életünkben. Míg a tavasz és a nyár a nyitásról, az aktivitásról és a pörgésről szól, a hidegebb hónapok elhozzák a visszavonulás és a felhalmozott energiák megőrzésének időszakát. És bár egyre többet vagyunk bent, nem igazán lassítunk: a képernyők előtt töltött időnk drasztikusan megugrik, a folyamatos elérhetőség, a közösségi média és a munkahelyi elvárások miatt pedig sokan már az őszi szünet előtt elérik a kapacitásuk végét. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 20. a numerológia szerint: önkifejezés és öröm Ezt hozza 2026. szeptember 13. a numerológia szerint: új dolgok és változás Mi van, ha már nem motivál a cél, csak bánt, hogy nem érted még el? Ezt hozza 2026. szeptember 19. a numerológia szerint: harmónia és lelki összhang

🎒

Kisokos Iskolai szünetek őszi, téli, tavaszi szünet

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.