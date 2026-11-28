Két nadrág, ugyanaz a pulóver, ugyanaz a kabát: a farmerrel hétköznapi a szett, az élére vasalt szövetnadrággal olyan, mintha reggel fél órával több időd lett volna. A különbséget nem a márka csinálja, hanem egyetlen függőleges vonal, ami végigfut a comb közepén, és optikailag kiegyenesíti az egész alakot.

A téli ruhatár könnyen beszürkül: vastag pulóver, nagykabát, csizma, és alatta az a farmer, ami mindenhez jó. Pont ezért van, hogy a szövetnadrág ilyenkor a legolcsóbb váltás, amivel látványosan feljebb lehet tolni egy öltözéket.

Skorpió szezon: 3 csillagjegynek hoz szerelmet

Miért emel ennyit egyetlen vasalt él?

A farmer anyaga puhán esik, követi a lábat, és a használattól gyűrődik, kopik – ez a szépsége, de ettől marad végig laza. A szövetnadrágnak ezzel szemben saját tartása van: nem rátapad a lábra, hanem leesik róla.

Az élére vasalás ehhez ad egy függőleges vonalat, ami a szem számára hosszabbá teszi a lábat, és elrejti a kisebb gyűrődéseket a térdnél. Ugyanez az oka annak, hogy a klasszikus férfiöltönyök nadrágján évtizedek óta ott az él. Télen különösen sokat számít: amikor fent sok anyag van rajtad, lent jól jön egy letisztult, egyenes vonal. Olvass még a témában Charlotte Tilbury szerint ez a leggyakoribb sminkelési hiba, amit az emberek elkövetnek 7 nyári mikrotrend, amit a Z generáció is imád – így viseld őket stílusosan 30 felett is A visszatérő divat, amit imádunk: a bootcut farmer újra hódít Így viseld a hosszú sortokat idén nyáron – 10 stílusos outfit, amit egy az egyben lemásolhatsz

Melyik fazont válaszd, ha most kezded? Egyenes szárú, derékban magas – a legbiztosabb kiindulás, szinte minden alkathoz működik, és csizmára, bokacsizmára is ráesik.

– a legbiztosabb kiindulás, szinte minden alkathoz működik, és csizmára, bokacsizmára is ráesik. Enyhén bő, szabott (palazzo-szerű) – ha szereted a lazább sziluettet, de nem akarsz lemondani az eleganciáról. Fent szűkebb felső kell hozzá.

– ha szereted a lazább sziluettet, de nem akarsz lemondani az eleganciáról. Fent szűkebb felső kell hozzá. Szűkülő, bokáig érő (cigarette) – hosszú kabáthoz és magas szárú csizmához a legjobb, mert nem púposodik fel a szára.

– hosszú kabáthoz és magas szárú csizmához a legjobb, mert nem púposodik fel a szára. Behajtott aljú – karakteres, de rövidít, úgyhogy magasabb sarokkal barátkozik a legjobban. A hossz a legfontosabb döntés. Télen az az ideális, ha a nadrág szára épp csak eléri a cipő orrát, vagy egy-két centivel a boka fölött ér véget – a félhosszú, bizonytalan hossz az, ami mindent lehúz. Anyag: ez az, ami télen tényleg számít A vékony, fényes poliészterben nemcsak fázni fogsz hidegben, de a fénye is olcsóbbnak mutatja a szettet. Keress gyapjútartalmú vagy gyapjú hatású szöveteket, melírozott szürkét, sötétbarnát, mélykéket, antracitot. A finom halszálkás vagy krétacsíkos minta is remekül bírja a telet, és önmagában elintézi, hogy a szett ne legyen unalmas. Ha fázós vagy, alá lehet venni vékony, varrás nélküli termoaláöltözőt – egy jól szabott szövetnadrág alatt ez nem látszik, cserébe a kabát alatt is kényelmes marad. Mivel hordd, hogy ne legyen irodaszagú? A leggyakoribb félelem, hogy a szövetnadrág azonnal „munkahelyi” hangulatot csinál. Ezt pár egyszerű húzással el lehet kerülni: Kötött felső tartásos nadrággal – egy vastag, bordázott vagy garbós pulóver, a nadrágba elöl félig betűrve, a legjobb téli páros.

– egy vastag, bordázott vagy garbós pulóver, a nadrágba elöl félig betűrve, a legjobb téli páros. Sportosabb lábbeli – fehér bőr sneaker vagy chunky talpú bakancs azonnal elveszi az elegancia élét.

– fehér bőr sneaker vagy chunky talpú bakancs azonnal elveszi az elegancia élét. Puha kiegészítők – nagy sálkendő, kötött sapka, bőr crossbody táska.

– nagy sálkendő, kötött sapka, bőr crossbody táska. Rétegzés – ing a pulóver alatt, gallér és kézelő kivillantva; ez a legegyszerűbb trükk, ami gondozottnak mutatja az egészet. A felsőtest sziluettje a kulcs: ha a nadrág bő, fent legyen valami testhezállóbb vagy legalább rövidebb, derékig érő réteg, különben elveszik a derék. Így lesz és marad éle Ha a nadrág gyárilag be van vasalva, a legegyszerűbb mindig a meglévő vonalat követni. Fordítsd ki a nadrágot, tedd a két szárat pontosan egymásra úgy, hogy a varrások fedjék egymást, és nedves vasalókendőn keresztül vasald – a direkt vasalótalp a sötét szöveten fényes nyomot hagyhat. Gőz plusz enyhe nyomás, türelmesen. A tárolásnál is sokat lehet nyerni: akaszd nadrágakasztóra szárvégénél fogva, lógatva. Így a saját súlya tartja az élt, és a fürdőszobai pára két viselés között kiengedi a kisebb gyűrődéseket. Mikor marad mégis a farmer? Hóban, latyakban, hosszú gyaloglásnál, kutyasétáltatáskor a farmer praktikusabb, és nem is kell rossz lelkiismerettel felvenni. A szövetnadrág inkább ott hoz sokat, ahol emberek előtt vagy: munkahelyen, egy vacsorán, egy ünnepi ebéden, amikor nincs kedved végiggondolni az egész szettet, de szeretnél úgy kinézni, mintha végiggondoltad volna. Egy jó sötét szövetnadrág télen nagyjából annyi helyzetet old meg, mint három különböző farmer. És miután először kipróbáltad hozzá a bakancsot meg a vastag kötöttet, nehéz lesz visszaszokni.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.