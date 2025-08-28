A pszichológusok szerint így küzdhetsz meg a pánikrohamokkal

A pánikrohamok meglepetésszerűek és erőteljesek, és bár mindenki más és más intenzitással éli meg őket, közös bennük, hogy az érintettek gyakran védtelennek és tehetetlennek érzik magukat. A pszichológusok számos stratégiát javasolnak, amelyek segíthetnek megküzdeni ezekkel a kihívásokkal.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az érzések elfogadása és megértése

Fontos, hogy először is elismerd magadnak: a pánikrohamok valósak, és rendkívül ijesztőek lehetnek. Elfogadva ezt az érzést, elindulhatsz az önmegértés és a gyógyulás útján. A pszichológusok kiemelik, hogy a pánik nem egy gyengeség jele, hanem a szervezeted reakciója bizonyos kiváltó tényezőkre.

A kutatások azt mutatják, hogy a testi érzésekkel való szembenézés, a légszomj vagy a szívdobogás figyelmen kívül hagyása helyett, ezek tudatos megfigyelése nyugtató hatással lehet. Ez az úgynevezett „érzéstávolító” technika segít, hogy perspektívát nyerj, és kevésbé érzed majd félelmetesnek a tapasztaltakat.

A cikk folytatódik, lapozz!