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Ezt a kabáthosszt 50 fölött senki nem meri hordani – pedig kellene
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Ezt a kabáthosszt 50 fölött senki nem meri hordani – pedig kellene

Váradi Petra
Írta 2026.10.04.
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Az ötven fölötti nők túlnyomó többsége ösztönösen a hosszú kabátot választja, mert azt hiszi, az takar többet és fed el mindent, amit szeretne.

A térd fölötti, combközép hosszúságú kabát az, amitől a legtöbben tartanak. Pedig ha egyszer kipróbálod, nehéz lesz visszatérni a régi, biztonságosnak hitt formákhoz.

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Miért kerüljük ösztönösen ezt a hosszt

A félelem érthető: a combközépig érő kabát valóban felfedi a csípő és a comb vonalát, ott, ahol a legtöbben a legkevésbé szeretnek figyelmet kapni. A hosszú kabát ezzel szemben olyan, mint egy biztonsági háló: eltakarja a formákat, és azt az illúziót kelti, hogy semmi sem látszik, amitől tartunk. Csakhogy ez az illúzió gyakran pont az ellenkező hatást éri el.

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