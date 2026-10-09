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Így tisztítsd ki a vasalódat, ha ragad és barna nyomot hagy a ruhán
Unsplash

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Így tisztítsd ki a vasalódat, ha ragad és barna nyomot hagy a ruhán

Váradi Petra
Írta 2026.10.09.
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Nem feltétlenül a vasaló hibás: a talpra tapadt textilszálak, keményítő, öblítőmaradványok vagy vízkő is okozhatnak foltokat. Így kezeld a problémát biztonságosan.

Ha a gőzölős vasaló talpa hirtelen ragadni kezd, és barnás vagy sötét nyomot hagy a ruhán, nem feltétlenül a vasaló hibásodott meg. A problémát legtöbbször a talpra tapadt textilmaradvány, keményítő, öblítő vagy más lerakódás okozza, amely vasalás közben átkerül a következő ruhadarabra. Mutatjuk, hogyan tisztítsd meg biztonságosan a vasalót, és mit tegyél, ha már foltot hagyott a ruhán.

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Miért ragad a vasaló és mitől lesz foltos a ruha?

A gőzölős vasaló talpán idővel különböző anyagok rakódhatnak le. A ruhaszálak, keményítő, textilöblítő és egyéb mosószer-maradványok a magas hő hatására rátapadhatnak a talpra, majd egy újabb vasalásnál megolvadnak és a ruhára kerülnek.

Ez különösen kellemetlen a fehér és világos színű daraboknál, amelyeken azonnal meglátszik a barnás vagy szürkés csík.

A vízkő is okozhat problémát, de más módon. A gőzölős vasalóban felhalmozódó vízkő elsősorban a gőznyílásokat tömítheti el, és fehéres, szürkés vagy barnás részecskék formájában távozhat a gőzzel. Ha a vasaló víztartályából vagy gőznyílásaiból szennyeződés kerül a ruhára, az szintén foltot hagyhat.

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