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Heti horoszkóp 2026. október 12. – október 18. – Új lendületre kapsz
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Heti horoszkóp 2026. október 12. – október 18. – Új lendületre kapsz

Arany Inez
Írta 2026.10.11.
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Az ősz közepe új ritmust hoz minden csillagjegynek: van, akinek a kapcsolatai kerülnek előtérbe, másnak a munka vagy épp a belső folyamatok. Nézd meg, mit tartogat számodra a 2026. október 12-i hét!

A jövő hét a belső felismerések és a régóta húzódó ügyek rendezésének időszaka lehet. Október 16-án a Plútó direkt mozgásba vált, ami az asztrológiai értelmezések szerint lendületet adhat azoknak a változásoknak, amelyek eddig a háttérben formálódtak. Az október 10-i Mérleg újhold hatásai továbbra is érezhetők lehetnek: a kapcsolatok tisztázása, az egyensúly megteremtése és az újrakezdés kerülhet előtérbe. Nézd meg, mit tartogat a hét a csillagjegyed számára, és mely területeken jöhet el a változás ideje!

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A hét elején úgy érezheted, mintha túl sok mindent próbálnál egyszerre elintézni, és közben egyik dolog sem halad úgy, ahogy szeretnéd. Ez a kapkodó érzés általában akkor jelentkezik, amikor belül valójában egy fontos döntés foglalkoztat, csak még nem mered kimondani. Az első napokban érdemes megfigyelni, mely feladatok adnak energiát, és melyek szívják el. A Kosok gyakran abba a hibába esnek, hogy a lelkesedésük túlszalad a lehetőségeiken, de most épp ez a lendület lehet a legnagyobb értéked, ha a megfelelő irányba fordítod.

A hét közepe táján egy régi ismerős vagy kolléga olyan ötlettel keres meg, ami először jelentéktelennek tűnik, pár nap múlva mégis ott motoszkál a fejedben. A kapcsolataidban is változik valami: ha párkapcsolatban élsz, egy őszinte beszélgetés tisztábbá teszi a közös célokat, ha pedig egyedül vagy, egy váratlan találkozás felpezsdítheti a mindennapokat. A hétvége a feltöltődésé lehet, feltéve, ha hagysz magadnak egy kis csendet a nyüzsgés közepette.

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