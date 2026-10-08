Harisnya kisokos: melyik DEN-es harisnya milyen alkalomra illik?

A DEN szám nem más, mint a fonal súlyának jelzése: megmutatja, hány gramm fonalat használtak fel 9000 méter szálhoz.

Minél magasabb a szám, annál vastagabb, fedőbb és melegebb a harisnya, minél alacsonyabb, annál átlátszóbb és könnyebb. Ez az egyszerű skála mégis rengeteg fejtörést okoz vásárláskor, pedig ha tudjuk, melyik alkalomhoz melyik kategória illik, percek alatt eldönthető a kérdés.

5 csillagjegy, akivel nem egyszerű a párkapcsolat A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

20 DEN: a hétköznapi, szinte láthatatlan megoldás

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A 20 DEN-es harisnya a legvékonyabb kategóriák egyike, ami a bőrhöz közeli, természetes hatást ad. Nyáron, átmeneti időszakban vagy olyan irodai környezetben ideális, ahol a légáteresztő, könnyed viselet a cél, de mégis szeretnénk egy kis fátyolt a lábunkra. Esküvői vendégként, nappali rendezvényeken vagy egy könnyedebb üzleti találkozón is tökéletesen megállja a helyét, mert szinte alig látszik, mégis egységesíti a bőrtónust.

Hátránya, hogy sérülékeny: egy éles köröm vagy egy durva szék szövete könnyen szaladást okozhat benne, ezért érdemes mindig legyen egy tartalék pár a táskában, ha fontos eseményre vesszük fel.

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.