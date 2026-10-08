Harisnya kisokos: melyik DEN-es harisnya milyen alkalomra illik?

A DEN szám nem más, mint a fonal súlyának jelzése: megmutatja, hány gramm fonalat használtak fel 9000 méter szálhoz.
Minél magasabb a szám, annál vastagabb, fedőbb és melegebb a harisnya, minél alacsonyabb, annál átlátszóbb és könnyebb. Ez az egyszerű skála mégis rengeteg fejtörést okoz vásárláskor, pedig ha tudjuk, melyik alkalomhoz melyik kategória illik, percek alatt eldönthető a kérdés.
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20 DEN: a hétköznapi, szinte láthatatlan megoldás
A 20 DEN-es harisnya a legvékonyabb kategóriák egyike, ami a bőrhöz közeli, természetes hatást ad. Nyáron, átmeneti időszakban vagy olyan irodai környezetben ideális, ahol a légáteresztő, könnyed viselet a cél, de mégis szeretnénk egy kis fátyolt a lábunkra. Esküvői vendégként, nappali rendezvényeken vagy egy könnyedebb üzleti találkozón is tökéletesen megállja a helyét, mert szinte alig látszik, mégis egységesíti a bőrtónust.