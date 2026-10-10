„Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod?

Lemerülve
Amikor küldött egy üzenetet, hogy „szeretlek”, én meg csak forgattam a szemem és bosszankodtam, mert épp lemerülőben volt a telefonom…
Békében
Amikor a pasim megkérdezte, hogy szakítsunk-e, én pedig vigyorogva helyeseltem és még ugrottam is egyet örömömben. Ő mindezt elborzadva nézte végig, majd sírva összepakolt, én pedig csak arra tudtam gondolni, hogy végre szabadon flörtölhetek majd másnap a magas, kigyúrt kollégámmal.
Véletlenül készakarva
Direkt más nevet nyögtem az ágyban, hogy kiakadjon és elhagyjon végre…
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