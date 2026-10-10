„Hagytam, hogy a csajom egyedül cipekedjen a lépcsőn” – mikor döbbentél rá, hogy már nem szereted a párod?

Van olyan pillanat, ami megmutatja, hogy a gyengéd érzelmek már eltűntek a kapcsolatból. Összegyűjtöttük a legőszintébb vallomásokat arról, mikor jött el az a felismerés, hogy vége a szerelemnek.

Lemerülve

Amikor küldött egy üzenetet, hogy „szeretlek”, én meg csak forgattam a szemem és bosszankodtam, mert épp lemerülőben volt a telefonom…

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Békében

Amikor a pasim megkérdezte, hogy szakítsunk-e, én pedig vigyorogva helyeseltem és még ugrottam is egyet örömömben. Ő mindezt elborzadva nézte végig, majd sírva összepakolt, én pedig csak arra tudtam gondolni, hogy végre szabadon flörtölhetek majd másnap a magas, kigyúrt kollégámmal.

Véletlenül készakarva

Direkt más nevet nyögtem az ágyban, hogy kiakadjon és elhagyjon végre… Olvass még a témában „Nem dicséred meg és úgy érzi, ő sosem lesz elég” – Ezért csal meg a pasid „Ott döntöttem el, hogy szakítok” – Így változtak meg kapcsolatok egyetlen pillanat alatt „Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát” – Megcsalás utáni bosszútörténetek A férfi tőled veszi el, ami neki nincs: legyen az pénz, önbizalom vagy belső béke

Kínzó kérdés

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Amikor undorodva néztem a csajomat – miközben takarított – és csak arra tudtam gondolni, hogy hogyan voltam én képes összejönni EZZEL?!

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