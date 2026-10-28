Ha ezt az egy mondatot ismételgeted magadban ősszel, lehet, hogy már lemondtál egy álmodról

Megtanulnál egy új szakmát, kipróbálnád magad valamiben, vagy végre időt szánnál arra, amire régóta vágysz. Aztán mindig találsz egy okot, amiért még várnod kell. A „majd ha lesz rá időm” ártalmatlan kifogásnak tűnik, de ha évek óta ezzel halasztod ugyanazt a tervet, érdemes elgondolkodnod azon, hogy valójában mi tart vissza.
A „majd egyszer” lassan állandó válasszá válik
Vannak mondatok, amelyekkel könnyebb elodázni a döntéseket, mint bevallani magunknak, hogy félünk a változástól. A „majd ha lesz rá időm” pontosan ilyen. Elsőre logikusnak hangzik: most sok a munka, rengeteg a teendő, másoknak is szükségük van rád. Majd egy nyugodtabb időszakban foglalkozol azzal, amit igazán szeretnél.
Csakhogy a nyugodtabb időszak sokszor nem érkezik meg magától. Mindig lesz valami sürgősebb, valami fontosabb, valami, ami miatt a saját terveid megint hátrébb kerülnek. A halogatás akkor válik igazán beszédessé, ha ugyanazt az álmot évek óta ugyanazzal a kifogással teszed félre.
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