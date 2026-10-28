Miért nem veszik komolyan a nők panaszait az orvosok?

Véleménycikk: Schuszter Borka
„Biztos csak a stressz.” Neked hányszor próbálták már életed során ezzel elintézni a panaszaidat? És persze, nem azt mondom, hogy a stressz ne okozhatna testi tüneteket, de néha nagyon úgy hangzik, mintha ezzel a mondattal a beszélgetés végére is értünk volna. Fájdalom, kimerültség, szédülés, megmagyarázhatatlan rosszullétek? Tessék egy kicsit pihenni, kevesebb idegeskedés, esetleg egy pszichológus telefonszáma. Aztán lehet hazamenni, és továbbra sem tudni, mi bajunk van.
Persze nem minden orvos viselkedik így, és egy nehezen diagnosztizálható betegség felismerése még a legjobb szakembernek is kihívást jelenthet. De ha egy jelenség újra és újra előkerül a nők egészségügyi tapasztalataiban, talán érdemes feltennünk a kérdést:
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