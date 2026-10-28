Miért nem veszik komolyan a nők panaszait az orvosok?

Hányszor próbálták már „biztos csak a stressz" mondattal elintézni a panaszaidat? Schuszter Borka véleménycikkében arról ír, miért kell egy nőnek sokszor nemcsak a betegségével, hanem azzal is megküzdenie, hogy elhiggyék neki: valóban beteg.

Véleménycikk: Schuszter Borka

„Biztos csak a stressz.” Neked hányszor próbálták már életed során ezzel elintézni a panaszaidat? És persze, nem azt mondom, hogy a stressz ne okozhatna testi tüneteket, de néha nagyon úgy hangzik, mintha ezzel a mondattal a beszélgetés végére is értünk volna. Fájdalom, kimerültség, szédülés, megmagyarázhatatlan rosszullétek? Tessék egy kicsit pihenni, kevesebb idegeskedés, esetleg egy pszichológus telefonszáma. Aztán lehet hazamenni, és továbbra sem tudni, mi bajunk van.

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Persze nem minden orvos viselkedik így, és egy nehezen diagnosztizálható betegség felismerése még a legjobb szakembernek is kihívást jelenthet. De ha egy jelenség újra és újra előkerül a nők egészségügyi tapasztalataiban, talán érdemes feltennünk a kérdést:

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