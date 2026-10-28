október 28. Simon, Szimonetta napja Ma: 16°C Holnap: 16°C ☀️
október 28. Simon, Szimonetta napja Ma: 16°C Holnap: 16°C ☀️
Miért nem veszik komolyan a nők panaszait az orvosok?
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Miért nem veszik komolyan a nők...

Miért nem veszik komolyan a nők panaszait az orvosok?

Schuster Borka
Írta 2026.10.28.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Hányszor próbálták már „biztos csak a stressz" mondattal elintézni a panaszaidat? Schuszter Borka véleménycikkében arról ír, miért kell egy nőnek sokszor nemcsak a betegségével, hanem azzal is megküzdenie, hogy elhiggyék neki: valóban beteg.

Véleménycikk: Schuszter Borka

„Biztos csak a stressz.” Neked hányszor próbálták már életed során ezzel elintézni a panaszaidat? És persze, nem azt mondom, hogy a stressz ne okozhatna testi tüneteket, de néha nagyon úgy hangzik, mintha ezzel a mondattal a beszélgetés végére is értünk volna. Fájdalom, kimerültség, szédülés, megmagyarázhatatlan rosszullétek? Tessék egy kicsit pihenni, kevesebb idegeskedés, esetleg egy pszichológus telefonszáma. Aztán lehet hazamenni, és továbbra sem tudni, mi bajunk van.

A hosszú és boldog házasság két titka a kutatások szerint

Persze nem minden orvos viselkedik így, és egy nehezen diagnosztizálható betegség felismerése még a legjobb szakembernek is kihívást jelenthet. De ha egy jelenség újra és újra előkerül a nők egészségügyi tapasztalataiban, talán érdemes feltennünk a kérdést:

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Pénzügyi áttörés ősszel: így áll a 12 csillagjegy sorrendje

Ezeket olvassák most

3 csillagjegy, akinek novemberben végre megtérül a kemény munkája

3 csillagjegy, akinek novemberben végre megtérül a kemény munkája

5 csillagjegy, akinek képtelenek ellenállni a férfiak

5 csillagjegy, akinek képtelenek ellenállni a férfiak

3 csillagjegy, aki sokáig tűr, mielőtt robbanna

3 csillagjegy, aki sokáig tűr, mielőtt robbanna

5 mondat, amivel az emberek az irigységet leplezik

5 mondat, amivel az emberek az irigységet leplezik

Ezzel a tulajdonságoddal fogod meg a pasikat – a csillagjegyed szerint

Ezzel a tulajdonságoddal fogod meg a pasikat – a csillagjegyed szerint

Napi horoszkóp 2026. október 28. – Hajt a kíváncsiságod

Napi horoszkóp 2026. október 28. – Hajt a kíváncsiságod

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.