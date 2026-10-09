Folyton elveszíted az időérzékedet? Ezt üzeni a tudatalattid

Nem tudod, hová tűnnek a napok? Az időérzék elvesztése mögött túlterheltség, halogatás vagy egy fontos belső változás is állhat.

Előfordul, hogy ránézel az órára, és hirtelen nem tudod, hogyan telt el az elmúlt néhány óra. Máskor azt sem tudod pontosan, milyen nap van, vagy úgy érzed, mintha a napok és a hetek összefolynának. Az időérzék elvesztése önmagában nem feltétlenül jelent problémát, de ha rendszeresen megtörténik, érdemes elgondolkodni azon is, mi zajlik benned. A tudatalattid ugyanis sokszor nem szavakkal, hanem érzésekkel és visszatérő mintákkal jelzi, ha valamire nagyobb figyelmet kellene fordítanod.

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Valamit folyamatosan halogatsz

Ha gyakran érzed úgy, hogy észrevétlenül telik az idő, miközben bizonyos feladatokkal vagy döntésekkel nem haladsz, könnyen lehet, hogy valamit tudattalanul is elkerülsz. Minél közelebb kerül egy kellemetlen feladat vagy nehéz döntés, annál könnyebb inkább mással foglalkozni, és nem figyelni arra, hogyan múlnak a napok.

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Ilyenkor az időérzék elvesztése összefügghet azzal, hogy nem szeretnél szembenézni valamivel. Érdemes megkérdezned magadtól: mi az, amit már régóta meg kellene tennem, mégis mindig későbbre halasztom? Olvass még a témában „A születésnapomon derült ki, hogy az egész család hazudott nekem” – Titkok, amelyek évekig rejtve maradtak A Mérleg-szezon inspirációi: kuckózós tónusok és esztétikus dekorációk a harmonikus őszi otthonért Anya vagyok, de néha idegennek érzem magam a saját korosztályomban Ghosting a saját barátaimtól: hol húzódik a határ a másik támogatása és a saját ignorálásunk között?

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