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Felveszed a versenyt egy aukciósház szakértőjével? Teszteld a tudásodat!
Unsplash

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Felveszed a versenyt egy aukciósház szakértőjével? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.07.
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13 kérdés művészetből, kultúrából és általános műveltségből – teszteld, mennyire állnál helyt egy aukciósházban!

Az októberi esték tökéletes alkalmat adnak arra, hogy egy forró tea mellett kicsit megmozgassuk az agyunkat. Ez a kvíz nem kegyelmez: lesz benne festészet, zene, irodalom, de becsempésztünk pár tudományos és földrajzi csemegét is, hogy senki ne unatkozzon.

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Vajon emlékszel még, ki tervezte a Louvre híres üvegpiramisát, vagy hogy miből él a kakaófa? Esetleg pontosan tudod, hány kromoszómánk van? Ez a kvíz pont annyira szórakoztató, mint amennyire próbára teszi a műveltségedet – a kettő most szerencsésen összeér.

Nem kell se művészettörténésznek, se biológusnak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts, elég egy kis figyelem és néhány szerencsés megérzés. A kérdések változatosak, logikusan felépítettek, és mindegyikhez tartozik egy kis érdekesség is, amit érdemes megjegyezni.

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Készen állsz, hogy kiderüljön, mennyire vagy otthon a kultúra és az általános műveltség világában? Kattints, és vágj bele – a végén pontos képet kapsz arról, hol tartasz!

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Ki komponálta a "Négy évszak" című barokk hegedűverseny-sorozatot?

Helyes! Helytelen!

Antonio Vivaldi olasz barokk zeneszerző négy hegedűversenyből álló műve napjainkban is a klasszikus zene egyik legtöbbet játszott darabja.

Melyik művészeti irányzathoz sorolható Salvador Dalí munkássága?

Helyes! Helytelen!

Salvador Dalí a szürrealizmus egyik leghíresebb képviselője volt, álomszerű, irracionális képi világával vált világhírűvé.

Ki írta a "Hamlet" című tragédiát?

Helyes! Helytelen!

William Shakespeare drámája a dán királyfi bosszúját dolgozza fel, és a világirodalom egyik legtöbbet idézett, legtöbbször színpadra állított műve.

Ki tervezte a párizsi Louvre múzeum híres üvegpiramisát?

Helyes! Helytelen!

A kínai-amerikai építész, I. M. Pei tervezte üvegpiramis azóta a Louvre egyik legikonikusabb jelképévé vált.

Melyik orosz író írta "A Mester és Margarita" című regényt?

Helyes! Helytelen!

Mihail Bulgakov regénye a szovjet cenzúra miatt évtizedekig csak kéziratban terjedhetett, mire teljes terjedelmében megjelenhetett.

Melyik gáz teszi ki a Föld légkörének legnagyobb részét?

Helyes! Helytelen!

A levegő térfogat szerint körülbelül 78 százalékban nitrogénből áll, az oxigén csak a második helyen áll, nagyjából 21 százalékkal.

Hány kromoszómája van egy egészséges felnőtt embernek?

Helyes! Helytelen!

Az emberi sejtekben normál esetben 46 kromoszóma található, 23 pár formájában, ebből egy pár határozza meg a biológiai nemet.

Melyik ország fővárosa Helsinki?

Helyes! Helytelen!

Helsinki a Balti-tenger partján fekszik, és Finnország legnépesebb városa is egyben.

Ki dolgozta ki a természetes kiválasztódáson alapuló evolúcióelméletet?

Helyes! Helytelen!

Charles Darwin 1859-ben megjelent "A fajok eredete" című művében fektette le elméletének alapjait.

Melyik a legnagyobb mirigy az emberi testben?

Helyes! Helytelen!

A máj az emberi test legnagyobb belső mirigye, amely egyszerre vesz részt az emésztésben és a méregtelenítésben.

Felveszed a versenyt egy aukciósház szakértőjével? Teszteld a tudásodat!
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Nő nagyon nevet a moziban

Nem baj, ha most nem minden kérdésnél villant be azonnal a válasz – a műveltség nem verseny, hanem egy élethosszig tartó gyűjtögetés. Lapozz bele néha egy művészeti albumba, vagy nézz meg egy jó dokumentumfilmet, és meglátod, legközelebb sokkal magabiztosabban kattintasz majd a válaszokra.
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Az Oázis üdülő

Szépen helytálltál: van egy szilárd alaptudásod, amire bátran építhetsz tovább. Néhány kérdés talán meglepett, de összességében magabiztosan mozogsz a kultúra és az általános műveltség világában egyaránt.
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Ransom Canyon (2025) – jelenet a filmből

Lenyűgöző teljesítmény! Láthatóan otthonosan mozogsz a művészet, a tudomány és az általános műveltség legváltozatosabb területein is. Ha legközelebb egy vacsorapartin kvízkérdések kerülnek elő, bátran vállald a főszerepet – nálad jobb választ aligha kap valaki.

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