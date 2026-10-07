Felveszed a versenyt egy aukciósház szakértőjével? Teszteld a tudásodat!

Az októberi esték tökéletes alkalmat adnak arra, hogy egy forró tea mellett kicsit megmozgassuk az agyunkat. Ez a kvíz nem kegyelmez: lesz benne festészet, zene, irodalom, de becsempésztünk pár tudományos és földrajzi csemegét is, hogy senki ne unatkozzon.
Vajon emlékszel még, ki tervezte a Louvre híres üvegpiramisát, vagy hogy miből él a kakaófa? Esetleg pontosan tudod, hány kromoszómánk van? Ez a kvíz pont annyira szórakoztató, mint amennyire próbára teszi a műveltségedet – a kettő most szerencsésen összeér.
Nem kell se művészettörténésznek, se biológusnak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts, elég egy kis figyelem és néhány szerencsés megérzés. A kérdések változatosak, logikusan felépítettek, és mindegyikhez tartozik egy kis érdekesség is, amit érdemes megjegyezni.
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Készen állsz, hogy kiderüljön, mennyire vagy otthon a kultúra és az általános műveltség világában? Kattints, és vágj bele – a végén pontos képet kapsz arról, hol tartasz!
Ki komponálta a "Négy évszak" című barokk hegedűverseny-sorozatot?
Antonio Vivaldi olasz barokk zeneszerző négy hegedűversenyből álló műve napjainkban is a klasszikus zene egyik legtöbbet játszott darabja.
Melyik művészeti irányzathoz sorolható Salvador Dalí munkássága?
Salvador Dalí a szürrealizmus egyik leghíresebb képviselője volt, álomszerű, irracionális képi világával vált világhírűvé.
Ki írta a "Hamlet" című tragédiát?
William Shakespeare drámája a dán királyfi bosszúját dolgozza fel, és a világirodalom egyik legtöbbet idézett, legtöbbször színpadra állított műve.
Ki tervezte a párizsi Louvre múzeum híres üvegpiramisát?
A kínai-amerikai építész, I. M. Pei tervezte üvegpiramis azóta a Louvre egyik legikonikusabb jelképévé vált.
Melyik orosz író írta "A Mester és Margarita" című regényt?
Mihail Bulgakov regénye a szovjet cenzúra miatt évtizedekig csak kéziratban terjedhetett, mire teljes terjedelmében megjelenhetett.
Melyik gáz teszi ki a Föld légkörének legnagyobb részét?
A levegő térfogat szerint körülbelül 78 százalékban nitrogénből áll, az oxigén csak a második helyen áll, nagyjából 21 százalékkal.
Hány kromoszómája van egy egészséges felnőtt embernek?
Az emberi sejtekben normál esetben 46 kromoszóma található, 23 pár formájában, ebből egy pár határozza meg a biológiai nemet.
Melyik ország fővárosa Helsinki?
Helsinki a Balti-tenger partján fekszik, és Finnország legnépesebb városa is egyben.
Ki dolgozta ki a természetes kiválasztódáson alapuló evolúcióelméletet?
Charles Darwin 1859-ben megjelent "A fajok eredete" című művében fektette le elméletének alapjait.
Melyik a legnagyobb mirigy az emberi testben?
A máj az emberi test legnagyobb belső mirigye, amely egyszerre vesz részt az emésztésben és a méregtelenítésben.
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