október 8. Koppány napja Ma: 21°C Holnap: 19°C 🌧️
október 8. Koppány napja Ma: 21°C Holnap: 19°C 🌧️
Felülmúlnád egy vetélkedőműsor zsűritagját? Teszteld a tudásodat!
Pexels

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / Felülmúlnád egy vetélkedőműsor...

Felülmúlnád egy vetélkedőműsor zsűritagját? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.08.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

10 kérdés földrajzból, kultúrából és tudományból – teszteld, mennyire állnál helyt egy igazi vetélkedőben!

Van az a pillanat egy vetélkedőműsor nézése közben, amikor hangosan kiáltod a választ a tévének, mielőtt a versenyző kinyitná a száját. Ha ismerős az érzés, itt az idő, hogy ki is próbáld magad – nem csak a kanapéról kiabálva.

10 laktató diétás vacsora, ami után nem leszel éhes

Ez a kvíz földrajzi és utazós kérdésekkel indít, aztán átível a tudomány, a történelem, az irodalom és a gasztronómia világába is, úgyhogy senki sem unatkozik majd. A kérdések köré apró érdekességeket is csempésztünk, hogy a végén ne csak a pontszámmal, hanem pár új tudással is gazdagodj.

Nincs szükség enciklopédikus memóriára, csak jó adag kíváncsiságra és egy kis bátorságra, hogy tippelj akkor is, ha nem vagy biztos a dolgodban. Pont ettől izgalmas egy igazi kvíz.

Olvass még a témában

Kattints, válaszolj a 10 kérdésre, és derítsd ki, hányadik helyen végeznél egy képzeletbeli vetélkedő döntőjében!

0%

Melyik a Föld legkisebb kontinense?

Helyes! Helytelen!

Ausztrália egyszerre kontinens és ország is – területét tekintve messze a legkisebb a hat lakott kontinens közül.

Melyik folyó szeli ketté Párizs városát?

Helyes! Helytelen!

A Szajna partján sorakoznak Párizs leghíresebb nevezetességei, köztük a Louvre és a Notre-Dame is.

Melyik ország fővárosa Pozsony (Bratislava)?

Helyes! Helytelen!

Pozsony Magyarországgal is határos, és egykor a Magyar Királyság koronázóvárosa is volt.

Melyik tengerszoros választja el egymástól Ázsiát és Amerikát?

Helyes! Helytelen!

A Bering-szoroson át vándoroltak át egykor az első emberek Ázsiából Amerikába, az utolsó jégkorszak idején.

Melyik városban található a híres Sagrada Família bazilika?

Helyes! Helytelen!

Antoni Gaudí monumentális alkotása a mai napig épül, hiszen a tervezett tornyok egy része még nem készült el.

Hány csontból áll egy felnőtt ember csontváza?

Helyes! Helytelen!

Születéskor még körülbelül 300 csontunk van, ezek egy része azonban felnőttkorra összenő, így marad a 206.

Melyik évben tört ki az amerikai polgárháború?

Helyes! Helytelen!

Az 1861-ben kirobbant háború az Unió és a déli államok között négy évig tartott, és 1865-ben ért véget.

Ki írta a „Monte Cristo grófja” című kalandregényt?

Helyes! Helytelen!

Alexandre Dumas regénye a bosszú és az igazságszolgáltatás egyik legismertebb irodalmi példázata.

Ki komponálta a „Rapszódia kékben” (Rhapsody in Blue) című művet?

Helyes! Helytelen!

George Gershwin a jazz és a klasszikus zene határán alkotta meg ezt a máig népszerű darabot az 1920-as években.

Melyik dél-koreai film nyerte el a legjobb filmnek járó Oscar-díjat 2020-ban?

Helyes! Helytelen!

A Parasite Bong Joon-ho rendezésében az első nem angol nyelvű film volt, amely elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat.

Felülmúlnád egy vetélkedőműsor zsűritagját? Teszteld a tudásodat!
Még gyűjtögeted a tudáspontokat

Nő nagyon nevet a moziban

Ne izgulj, ez a kvíz inkább a kíváncsiságodról szólt, mint a tudásod lebuktatásáról – és úgy tűnik, abból van bőven. A jó hír, hogy minden hiányzó tényt egy jó beszélgetéssel vagy egy érdekes cikkel pillanatok alatt bepótolhatsz. A következő kvíznél már biztosan jobban fog menni!
Szilárd, megbízható általános műveltség

Julie Andrews 2019-ben

Nem versenyeznél egy profi kvízbajnokkal, de egy társasági vacsorán simán megállod a helyed tudásfitogtatásban. A kérdések nagy részét magabiztosan bevágtad, néhánynál pedig szépen tippeltél – ez pontosan az az arány, amitől egy kvíz igazán élvezetes.
Zsűritagnak is elmennél

Női portré fagyival

Lehet, hogy neked kellene kérdéseket írnod a következő vetélkedőhöz, mert a tudásod lenyűgöző szélességű és mélységű. Földrajz, történelem, tudomány, gasztronómia – mindegy, miről van szó, te otthon vagy benne. Irány a következő kihívás, ez neked valóban gyerekjáték volt!

Oszd meg az eredményed:

Tetszett a teszt?

Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!

Bármilyen pontszámot értél el, a tudás soha nem vész kárba – legfeljebb a következő társasági vacsorán villantasz majd vele egy jó adag magabiztossággal.

🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben
10 laktató diétás vacsora, ami után nem leszel éhes

Ezeket olvassák most

4 csillagjegy, akiknek október tartogat egy nagy felismerést

4 csillagjegy, akiknek október tartogat egy nagy felismerést

Nyugdíjemelés 2027: mutatjuk, hogy a kormány terve szerint kinek, mennyivel és mikor emelkedhet a nyugdíj

Nyugdíjemelés 2027: mutatjuk, hogy a kormány terve szerint kinek, mennyivel és mikor emelkedhet a nyugdíj

Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

4 csillagjegy, akinek az október zűrzavart hoz a szerelmi életébe

4 csillagjegy, akinek az október zűrzavart hoz a szerelmi életébe

„Sok férfi az öngyilkosság szélén áll, a társadalom meg kineveti” – férfiak randigurujaként ezt a 7 dolgot üzenem a nőknek

„Sok férfi az öngyilkosság szélén áll, a társadalom meg kineveti” – férfiak randigurujaként ezt a 7 dolgot üzenem a nőknek

Ez a 3 csillagjegy lassan esik szerelembe, de akkor egy életre szól

Ez a 3 csillagjegy lassan esik szerelembe, de akkor egy életre szól

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.