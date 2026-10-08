Felülmúlnád egy vetélkedőműsor zsűritagját? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés földrajzból, kultúrából és tudományból – teszteld, mennyire állnál helyt egy igazi vetélkedőben!

Van az a pillanat egy vetélkedőműsor nézése közben, amikor hangosan kiáltod a választ a tévének, mielőtt a versenyző kinyitná a száját. Ha ismerős az érzés, itt az idő, hogy ki is próbáld magad – nem csak a kanapéról kiabálva.

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Ez a kvíz földrajzi és utazós kérdésekkel indít, aztán átível a tudomány, a történelem, az irodalom és a gasztronómia világába is, úgyhogy senki sem unatkozik majd. A kérdések köré apró érdekességeket is csempésztünk, hogy a végén ne csak a pontszámmal, hanem pár új tudással is gazdagodj.

Nincs szükség enciklopédikus memóriára, csak jó adag kíváncsiságra és egy kis bátorságra, hogy tippelj akkor is, ha nem vagy biztos a dolgodban. Pont ettől izgalmas egy igazi kvíz. Olvass még a témában Lekörözöd egy egyetemi felvételiző tudását? Bizonyítsd be ezzel a kvízzel! Melyik tájat barangolnád be? A válaszod a lelkedről árulkodik Generációs sebek, szerelem és elengedés – Véleményem az Egy másik énem 3. évadáról Tom Holland súlyos szabályt szegett az Odüsszeia forgatásán

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Kattints, válaszolj a 10 kérdésre, és derítsd ki, hányadik helyen végeznél egy képzeletbeli vetélkedő döntőjében!

0% Melyik a Föld legkisebb kontinense? Európa Antarktisz Ausztrália Helyes! Helytelen! Ausztrália egyszerre kontinens és ország is – területét tekintve messze a legkisebb a hat lakott kontinens közül. Tovább >> Melyik folyó szeli ketté Párizs városát? Loire Rhône Szajna Helyes! Helytelen! A Szajna partján sorakoznak Párizs leghíresebb nevezetességei, köztük a Louvre és a Notre-Dame is. Tovább >> Melyik ország fővárosa Pozsony (Bratislava)? Csehország Szlovákia Lengyelország Helyes! Helytelen! Pozsony Magyarországgal is határos, és egykor a Magyar Királyság koronázóvárosa is volt. Tovább >> Melyik tengerszoros választja el egymástól Ázsiát és Amerikát? Bering-szoros Malaka-szoros Gibraltári-szoros Helyes! Helytelen! A Bering-szoroson át vándoroltak át egykor az első emberek Ázsiából Amerikába, az utolsó jégkorszak idején. Tovább >> Melyik városban található a híres Sagrada Família bazilika? Barcelona Madrid Valencia Helyes! Helytelen! Antoni Gaudí monumentális alkotása a mai napig épül, hiszen a tervezett tornyok egy része még nem készült el. Tovább >> Hány csontból áll egy felnőtt ember csontváza? 186 206 256 Helyes! Helytelen! Születéskor még körülbelül 300 csontunk van, ezek egy része azonban felnőttkorra összenő, így marad a 206. Tovább >> Melyik évben tört ki az amerikai polgárháború? 1850 1865 1861 Helyes! Helytelen! Az 1861-ben kirobbant háború az Unió és a déli államok között négy évig tartott, és 1865-ben ért véget. Tovább >> Ki írta a „Monte Cristo grófja” című kalandregényt? Gustave Flaubert Alexandre Dumas Victor Hugo Helyes! Helytelen! Alexandre Dumas regénye a bosszú és az igazságszolgáltatás egyik legismertebb irodalmi példázata. Tovább >> Ki komponálta a „Rapszódia kékben” (Rhapsody in Blue) című művet? Aaron Copland George Gershwin Leonard Bernstein Helyes! Helytelen! George Gershwin a jazz és a klasszikus zene határán alkotta meg ezt a máig népszerű darabot az 1920-as években. Tovább >> Melyik dél-koreai film nyerte el a legjobb filmnek járó Oscar-díjat 2020-ban? Parasite Joker 1917 Helyes! Helytelen! A Parasite Bong Joon-ho rendezésében az első nem angol nyelvű film volt, amely elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat. Tovább >> Felülmúlnád egy vetélkedőműsor zsűritagját? Teszteld a tudásodat! Még gyűjtögeted a tudáspontokat Ne izgulj, ez a kvíz inkább a kíváncsiságodról szólt, mint a tudásod lebuktatásáról – és úgy tűnik, abból van bőven. A jó hír, hogy minden hiányzó tényt egy jó beszélgetéssel vagy egy érdekes cikkel pillanatok alatt bepótolhatsz. A következő kvíznél már biztosan jobban fog menni! Szilárd, megbízható általános műveltség Nem versenyeznél egy profi kvízbajnokkal, de egy társasági vacsorán simán megállod a helyed tudásfitogtatásban. A kérdések nagy részét magabiztosan bevágtad, néhánynál pedig szépen tippeltél – ez pontosan az az arány, amitől egy kvíz igazán élvezetes. Zsűritagnak is elmennél Lehet, hogy neked kellene kérdéseket írnod a következő vetélkedőhöz, mert a tudásod lenyűgöző szélességű és mélységű. Földrajz, történelem, tudomány, gasztronómia – mindegy, miről van szó, te otthon vagy benne. Irány a következő kihívás, ez neked valóban gyerekjáték volt! Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármilyen pontszámot értél el, a tudás soha nem vész kárba – legfeljebb a következő társasági vacsorán villantasz majd vele egy jó adag magabiztossággal.

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