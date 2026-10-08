Felülmúlnád egy vetélkedőműsor zsűritagját? Teszteld a tudásodat!

Van az a pillanat egy vetélkedőműsor nézése közben, amikor hangosan kiáltod a választ a tévének, mielőtt a versenyző kinyitná a száját. Ha ismerős az érzés, itt az idő, hogy ki is próbáld magad – nem csak a kanapéról kiabálva.
Ez a kvíz földrajzi és utazós kérdésekkel indít, aztán átível a tudomány, a történelem, az irodalom és a gasztronómia világába is, úgyhogy senki sem unatkozik majd. A kérdések köré apró érdekességeket is csempésztünk, hogy a végén ne csak a pontszámmal, hanem pár új tudással is gazdagodj.
Nincs szükség enciklopédikus memóriára, csak jó adag kíváncsiságra és egy kis bátorságra, hogy tippelj akkor is, ha nem vagy biztos a dolgodban. Pont ettől izgalmas egy igazi kvíz.
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Kattints, válaszolj a 10 kérdésre, és derítsd ki, hányadik helyen végeznél egy képzeletbeli vetélkedő döntőjében!
Melyik a Föld legkisebb kontinense?
Ausztrália egyszerre kontinens és ország is – területét tekintve messze a legkisebb a hat lakott kontinens közül.
Melyik folyó szeli ketté Párizs városát?
A Szajna partján sorakoznak Párizs leghíresebb nevezetességei, köztük a Louvre és a Notre-Dame is.
Melyik ország fővárosa Pozsony (Bratislava)?
Pozsony Magyarországgal is határos, és egykor a Magyar Királyság koronázóvárosa is volt.
Melyik tengerszoros választja el egymástól Ázsiát és Amerikát?
A Bering-szoroson át vándoroltak át egykor az első emberek Ázsiából Amerikába, az utolsó jégkorszak idején.
Melyik városban található a híres Sagrada Família bazilika?
Antoni Gaudí monumentális alkotása a mai napig épül, hiszen a tervezett tornyok egy része még nem készült el.
Hány csontból áll egy felnőtt ember csontváza?
Születéskor még körülbelül 300 csontunk van, ezek egy része azonban felnőttkorra összenő, így marad a 206.
Melyik évben tört ki az amerikai polgárháború?
Az 1861-ben kirobbant háború az Unió és a déli államok között négy évig tartott, és 1865-ben ért véget.
Ki írta a „Monte Cristo grófja” című kalandregényt?
Alexandre Dumas regénye a bosszú és az igazságszolgáltatás egyik legismertebb irodalmi példázata.
Ki komponálta a „Rapszódia kékben” (Rhapsody in Blue) című művet?
George Gershwin a jazz és a klasszikus zene határán alkotta meg ezt a máig népszerű darabot az 1920-as években.
Melyik dél-koreai film nyerte el a legjobb filmnek járó Oscar-díjat 2020-ban?
A Parasite Bong Joon-ho rendezésében az első nem angol nyelvű film volt, amely elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat.
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