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3 őszi sötét árnyalat, ami sokkal elegánsabb és fiatalosabb, mint a fekete
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3 őszi sötét árnyalat, ami sokkal elegánsabb és fiatalosabb, mint a fekete

Nagy Emília
Írta 2026.10.07.
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Nem csak a fekete lehet elegáns ősszel: mutatunk 3 sötét árnyalatot, amelyek frissebbé és fiatalosabbá tehetik a megjelenésedet.

A fekete örök klasszikus, de ősszel érdemes más sötét árnyalatokat is kipróbálnod, ha elegáns, mégis frissebb összhatásra vágysz. Vannak olyan mély tónusok, amelyek ugyanúgy könnyen kombinálhatók, mint a fekete, mégis lágyabbá és fiatalosabbá teszik a megjelenést. Ráadásul nem kell lecserélned hozzá az egész ruhatáradat, néhány jól megválasztott darab is elég. Mutatjuk azt a három árnyalatot, amelyet idén ősszel érdemes beépítened a szettjeidbe.

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1. Csokoládébarna

A mély, meleg csokoládébarna az utóbbi szezonok egyik legtöbbet emlegetett árnyalata, és nem véletlenül szorította ki több divatház kollekciójában is a feketét. A barna család tagjai közül ez a legsötétebb, szinte feketébe hajló tónus, mégis sokkal lágyabb hatást kelt, mert melegséget áraszt. Jól működik kabátokon, nadrágkosztümökön és egyenes szabású szoknyákon is, és remekül kombinálható törtfehér, krém vagy akár égetett narancs színű kiegészítőkkel.

A csokoládébarna különösen hízelgő a sárgás vagy olívás alapú bőrtónusokhoz, de a hidegebb, rózsás árnyalatú bőrön is jól mutat, ha a smink és a kiegészítők melegebb tónusúak. Ez az árnyalat az, amelyik a fekete merevsége helyett valamiféle otthonos eleganciát kölcsönöz az összeállításnak.

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