Így ápold a bőröd a fűtési szezonban – teljesen más, mint a nyári

Ahogy beköszönt a fűtési szezon, mindenki érzi, hogy az otthon melege átsimítja a lelket. De ugyanez a melegség a bőrnek komoly kihívást jelenthet. A száraz levegő és a radikálisan csökkenő páratartalom miatt az arcbőr sokkal hajlamosabb a kiszáradásra, ami különösen nagy változás lehet a nyári hónapok után. Tehát, ha úgy érzed, hogy arcbőrödnek SOS segítségre van szüksége, az teljesen normális!
A nyári és a téli bőrápolás közötti különbségek
Az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell értenünk a bőrápolás során, hogy az évszakok változásával a bőr igényei is megváltoznak. Nyáron több az UV-sugárzás, a bőr hajlamosabb a zsírosodásra és a verejtékezés miatt könnyebben eltömődnek a pórusok. Ilyenkor a könnyű, olajmentes vagy géles textúrájú hidratálók remek választást jelentenek.