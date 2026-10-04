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Ezekkel az apró mindennapi lépésekkel te is rengeteg áramot spórolhatsz
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Ezekkel az apró mindennapi lépésekkel te is rengeteg áramot spórolhatsz

Farkas Margaréta
Írta 2026.10.04.
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Azért, hogy te is felkészülten és tudatosan spórolj az árammal, most összeszedtünk néhány apró lépést, amivel a mindennapokban is sokat tehetsz.

Ezen a nyáron a magyar emberek is testközelből érezhették, milyen az, amikor nem csak azért kell az áramfogyasztással spórolni, hogy több maradjon a pénztárcánkban, hanem azért, hogy elegendő áram maradjon az országban az alapvető ellátáshoz is. Szerencsére ez a probléma megoldódni látszik, ám sosem tudhatjuk, mikor kerülünk hasonló helyzetbe, és persze az anyagiak sem egy utolsó szempont.

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A készenléti fogyasztás többet visz el, mint gondolnád

A legtöbb elektromos eszköz akkor is fogyaszt egy kis áramot, ha csak a fali konnektorban van bedugva, de nincs használatban. A tévé, a mikró, a töltők mind folyamatosan szippantják az áramot, még ha ez egyenként aprónak is tűnik. Ha van otthon elosztó kapcsolóval, azzal egyszerre több eszközt is le lehet kapcsolni este, ahelyett hogy egyenként húzogatnád ki mindet a konnektorból.

Fehér tápkábel
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