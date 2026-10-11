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Ez a 4 csillagjegy adja a legjobb Halloweeni partyt – imádnak szervezkedni
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Ez a 4 csillagjegy adja a legjobb Halloweeni partyt – imádnak szervezkedni

Váradi Petra
Írta 2026.10.11.
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Van, aki már hetekkel előre készül az év legijesztőbb bulijára, és minden részletre gondol. Vajon te is köztük vagy?

A Halloween nemcsak a jelmezekről és a rémisztő dekorációkról szól, hanem arról is, ki tud igazán emlékezetes bulit szervezni. Vannak, akik már hetekkel korábban megtervezik a részleteket, mások pedig kreatív ötleteikkel és lehengerlő energiájukkal gondoskodnak arról, hogy senki ne unatkozzon. Az asztrológia szerint ez a négy csillagjegy különösen tehetséges lehet a Halloween-partik megszervezésében.

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Oroszlán

Az Oroszlán számára egy Halloween-buli tökéletes alkalom arra, hogy megmutassa a kreativitását, és mindenkit lenyűgözzön. Nem elégszik meg néhány tökkel és egy fekete terítővel: látványos dekorációval, ötletes jelmezekkel és különleges programokkal szeretné emlékezetessé tenni az estét. Szívesen vállalja a házigazda szerepét, gondoskodik a zenéről, összeállítja a vendéglistát, és arra is figyel, hogy mindenki jól érezze magát. Lelkesedése könnyen átragad másokra, így mellette még azok is kedvet kaphatnak az ünnepléshez, akik eredetileg csak egy rövid látogatást terveztek.

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