Ennek az 5 csillagjegynek a legrosszabb az empátiája

A szókimondás, a büszkeség vagy az érzelmi távolságtartás is keltheti az együttérzés hiányának látszatát, de vajon melyik csillagjegyekre jellemző mindez?

Nem mindenki képes könnyen beleélni magát mások helyzetébe, és vannak, akik a saját szempontjaikat annyira előtérbe helyezik, hogy közben észre sem veszik, mennyire megbántanak valakit. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek hajlamosabbak lehetnek arra, hogy nehezen kezeljék mások érzelmeit, vagy egyszerűen ne mutassanak annyi együttérzést, amennyire a környezetüknek szüksége lenne. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének érzékeny oldalaik, inkább arról van szó, hogy másképp fejezik ki az empátiájukat.

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Kos

A Kos gyorsan reagál, határozottan képviseli a véleményét, és ritkán rejti véka alá, amit gondol. Ez a szókimondás azonban könnyen együttérzés hiányának tűnhet, különösen akkor, ha valaki éppen támogatásra vagy megértésre vágyik tőle. A Kos sokszor inkább megoldást keres, mintsem hosszasan hallgassa a másik panaszait, ezért előfordulhat, hogy türelmetlenül reagál olyan érzésekre, amelyeket ő maga nem tart indokoltnak. Nem feltétlenül érzéketlen, csak hajlamos a saját lendületéből kiindulni, és elfelejteni, hogy másoknak több időre lehet szükségük a problémáik feldolgozásához.

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