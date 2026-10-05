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7 színkombináció, amit az elegáns nők viselnek idén ősszel

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7 színkombináció, amit az elegáns nők viselnek idén ősszel

Nagy Emília
Írta 2026.10.05.
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Ezek a párosítások ősszel különösen jól működnek, mert a szezon tónusaihoz, a bőr árnyalatához és a réteges öltözködéshez is illeszkednek.

Az idei ősz nemcsak a fazonokról, hanem a jól eltalált színkombinációkról is szól: néhány árnyalat párosításával azonnal kifinomultabbá teheted a megjelenésed. Mutatjuk azt a 7 kombinációt, amelyet az elegáns nők idén ősszel előszeretettel viselnek.

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1. Csokoládébarna és bordó

A mély, meleg barna és a borszínű bordó párosítása az egyik legbiztosabb választás, ha valaki komolyabb, mégsem hivatalos hatást szeretne. Egy csokoládébarna kabát bordó pulóverrel vagy sállal különösen jól mutat, mert mindkét szín ugyanabba a meleg, földes palettába tartozik, így sosem hat erőltetettnek.

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