Egy nő, ha kérdez, már sikítozó kékharisnya?

Martini Noémi HVG-újságíró az utcai zaklatásokról szeretett volna interjút készíteni a budapesti rendőrfőkapitánnyal – ehelyett egy véletlenül neki is elküldött belső levélből derült ki, hogyan vélekednek róla a rendőrség kommunikációs munkatársai. Schuszter Borka szerint ez nem csupán egy szerencsétlen belső e-mail ügye, hanem egy sokkal mélyebb hozzáállásé.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Nemrég Martini Noémi, a HVG újságírója a budapesti utcai zaklatásokról szeretett volna interjút készíteni Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitánnyal. A rendőrség először elutasította az interjút, később azt kérték, hogy az újságíró küldje el a kérdéseit. Amikor Martini azt firtatta, miért nem teheti fel ezeket személyesen, illetve miért csak néhány kérdésére válaszoltak, egy vélhetően véletlenül neki is elküldött belső levelezésben az szerepelt:

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„Egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni.”

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A rendőrség később bocsánatot kért, és belső vizsgálatot indított. A vizsgálat lezárult, és két kollégát áthelyeztek a kommunikációs területről.

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