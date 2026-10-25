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1 apró részlet, ami eldönti, hogy a cipő nyújtja vagy rövidíti a lábadat
Unsplash

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1 apró részlet, ami eldönti, hogy a cipő nyújtja vagy rövidíti a lábadat

Nagy Emília
Írta 2026.10.25.
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Tudtad, hogy egyetlen apró cipőrészlet is eldöntheti, hosszabbnak vagy rövidebbnek látszik-e a lábad? Mutatjuk, mire figyelj, ha előnyösebb sziluettet szeretnél.

Ugyanaz a cipő az egyik összeállításban optikailag hosszabbnak, a másikban rövidebbnek mutathatja a lábadat. A különbség sokszor egy apró részleten múlik, amelyre vásárláskor talán nem is figyelsz, pedig az egész megjelenésedet befolyásolhatja.

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Miért pont ez a két pont számít?

A szem a cipőn is folytonos vonalakat keres. Ha a lábfej és a boka vonalát semmi nem töri meg, az agyunk hosszabbnak érzékeli az egészet. Ha viszont vízszintes csík, pánt vagy kontrasztos elem szeli ketté a lábat, az optikailag lerövidíti azt, még akkor is, ha a tényleges hossz nem változik. Ez a trükk ugyanaz, mint amit a ruhák esetében a deréköv magasságánál alkalmazunk: minél feljebb helyezkedik el egy vízszintes vonal, annál hosszabbnak tűnik az, ami alatta van.

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