1 apró részlet, ami eldönti, hogy a cipő nyújtja vagy rövidíti a lábadat

Ugyanaz a cipő az egyik összeállításban optikailag hosszabbnak, a másikban rövidebbnek mutathatja a lábadat. A különbség sokszor egy apró részleten múlik, amelyre vásárláskor talán nem is figyelsz, pedig az egész megjelenésedet befolyásolhatja.
Miért pont ez a két pont számít?
A szem a cipőn is folytonos vonalakat keres. Ha a lábfej és a boka vonalát semmi nem töri meg, az agyunk hosszabbnak érzékeli az egészet. Ha viszont vízszintes csík, pánt vagy kontrasztos elem szeli ketté a lábat, az optikailag lerövidíti azt, még akkor is, ha a tényleges hossz nem változik. Ez a trükk ugyanaz, mint amit a ruhák esetében a deréköv magasságánál alkalmazunk: minél feljebb helyezkedik el egy vízszintes vonal, annál hosszabbnak tűnik az, ami alatta van.
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