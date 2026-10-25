október 25. Blanka, Bianka napja Ma: 13°C Holnap: 13°C 🌧️
október 25. Blanka, Bianka napja Ma: 13°C Holnap: 13°C 🌧️
Napi horoszkóp 2026. október 25. – Visszatérhet egy szerelem
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Napi horoszkóp / Napi horoszkóp 2026. október 25. –...

Napi horoszkóp 2026. október 25. – Visszatérhet egy szerelem

Arany Inez
Írta 2026.10.25.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Megérkezett a pihentető vasárnap! Nézd meg, mit tartogat 2026. október 25. a csillagjegyed számára szerelemben, munkában és a hétköznapokban egyaránt.

Október 25-én, vasárnap a retrográd Vénusz visszatér a Mérleg jegyébe, így a kapcsolatok, a kölcsönösség és a lezáratlan érzelmi ügyek kerülnek előtérbe. Most újragondolhatjuk a korábbi döntéseinket, és esélyt kaphatunk arra, hogy rendezzük azokat a helyzeteket, amelyekben megbomlott az egyensúly. A közeledő telihold tovább erősítheti az érzelmeket, miközben az óraátállítás miatt egy órával hosszabb lesz az éjszakai pihenés. Mutatjuk, mit tartogatnak a csillagok az egyes csillagjegyek számára ezen a vasárnapon!

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén

Kos napi horoszkóp

Ma reggel talán nehezen indul be a motor, de ne erőltesd a dolgokat. Ez a vasárnap inkább a pihenésről szól, mint a nagy hajtásról. Ha a hét tele volt feladatokkal, most tényleg megérdemled, hogy egy kicsit magaddal foglalkozz. Egy jó kávé, egy séta vagy akár egy film is feltölthet. Figyelj oda, hogy ne vállalj túl sokat, mert hajlamos vagy mindenkinek azonnal igent mondani.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/13
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Váratlan telefonhívás forgatja fel a nyár végét: 3 csillagjegy érintett

Ezeket olvassák most

3 csillagjegy, akinek szerelmet hoz a Skorpió szezon

3 csillagjegy, akinek szerelmet hoz a Skorpió szezon

Mindig hajnali 3-kor riadsz fel? Ezt üzeni vele a tudatalattid

Mindig hajnali 3-kor riadsz fel? Ezt üzeni vele a tudatalattid

„Olyan, mintha lenne egy értelmi fogyatékos kisfiam” – Milyen élmény, amikor van egy pasid?

„Olyan, mintha lenne egy értelmi fogyatékos kisfiam” – Milyen élmény, amikor van egy pasid?

A Vízöntőnek szabadság kell, a Ráknak pedig szoros kapcsolódás – ennyire vagy független a párkapcsolatban a zodiákusod szerint

A Vízöntőnek szabadság kell, a Ráknak pedig szoros kapcsolódás – ennyire vagy független a párkapcsolatban a zodiákusod szerint

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

Rájöttem, hogy a szüleim csak azért maradtak együtt, mert mindketten megcsalták egymást – és kvittek voltak

Rájöttem, hogy a szüleim csak azért maradtak együtt, mert mindketten megcsalták egymást – és kvittek voltak

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.