Napi horoszkóp 2026. október 25. – Visszatérhet egy szerelem

Megérkezett a pihentető vasárnap! Nézd meg, mit tartogat 2026. október 25. a csillagjegyed számára szerelemben, munkában és a hétköznapokban egyaránt.

Október 25-én, vasárnap a retrográd Vénusz visszatér a Mérleg jegyébe, így a kapcsolatok, a kölcsönösség és a lezáratlan érzelmi ügyek kerülnek előtérbe. Most újragondolhatjuk a korábbi döntéseinket, és esélyt kaphatunk arra, hogy rendezzük azokat a helyzeteket, amelyekben megbomlott az egyensúly. A közeledő telihold tovább erősítheti az érzelmeket, miközben az óraátállítás miatt egy órával hosszabb lesz az éjszakai pihenés. Mutatjuk, mit tartogatnak a csillagok az egyes csillagjegyek számára ezen a vasárnapon!

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

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Kos napi horoszkóp

Ma reggel talán nehezen indul be a motor, de ne erőltesd a dolgokat. Ez a vasárnap inkább a pihenésről szól, mint a nagy hajtásról. Ha a hét tele volt feladatokkal, most tényleg megérdemled, hogy egy kicsit magaddal foglalkozz. Egy jó kávé, egy séta vagy akár egy film is feltölthet. Figyelj oda, hogy ne vállalj túl sokat, mert hajlamos vagy mindenkinek azonnal igent mondani.

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Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

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