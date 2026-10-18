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Mennyire bíznak meg másokban az egyes csillagjegyek? Ebből a listából kiderül!
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Mennyire bíznak meg másokban az egyes csillagjegyek? Ebből a listából kiderül!

Farkas Izabella
Írta 2026.10.18.
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Van, akinél egy őszinte mondat is elég, van, akinél évek kellenek ahhoz, hogy valaki igazán beengedje az életébe.

A bizalom nem mindenkinél ugyanúgy épül fel, és a csillagjegyek karaktervonásai sokat elárulnak arról, ki az, aki gyorsan megnyílik, és ki az, aki inkább százszor meggondolja, mielőtt kiszolgáltatottá válna. Végigvettük mind a tizenkét jegyet, a legzárkózottabbtól a legkönnyebben megnyíló felé haladva.

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1. Skorpió

A Skorpió figyeli a másikat, mielőtt egyetlen szót is szólna magáról. Ha egy barátság vagy kapcsolat elején túl gyorsan jönnek a kérdések, gyanakodni kezd, és inkább visszahúzódik, minthogy kiszolgáltassa magát valakinek, akit még nem ismer eléggé. A bizalmát nem lehet siettetni, csak kiérdemelni, apránként, tettekkel.

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