„Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá

Néha egyetlen pillanat is elég ahhoz, hogy eldöntsük: nem nézünk félre. Három olvasónk mesélte el, hogyan segítettek egy teljesen idegen nőnek – néha egyetlen mondattal, máskor ennél jóval többel.

Lehet, hogy nem ismerjük a másikat, nem tudjuk, mi történt előtte, és azt sem, mi lesz utána, mégis odalépünk hozzá, amikor látjuk, hogy kellemetlen helyzetbe került. Három olvasónk mesélte el, hogyan segítettek egy teljesen idegen nőnek – néha egyetlen mondattal, máskor ennél jóval többel.

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„Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele”

„Láttam rajta, hogy menekülne, de nem tudja, hogyan tegye meg úgy, hogy ne legyen belőle jelenet.” – meséli a 32 éves Dóra.

„Egy barátnőmmel ültünk egy belvárosi bárban, amikor észrevettem egy lányt a szomszédos asztalnál. Ketten ültek ott egy férfival, de a lány láthatóan egyre feszültebb lett. A férfi folyamatosan közelebb hajolt hozzá, megfogta a karját, ő pedig többször arrébb húzódott. Nem hallottam, miről beszélnek, ezért először azt gondoltam, talán csak én látom rosszul a helyzetet. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 3. a numerológia szerint: kaland és szabadság A Mérleg-szezon inspirációi: kuckózós tónusok és esztétikus dekorációk a harmonikus őszi otthonért Ezt hozza 2026. október 9. a numerológia szerint: egyensúly és összhang „Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

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