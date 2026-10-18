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„Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá
Unsplash

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„Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá

Schuster Borka
Írta 2026.10.18.
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Néha egyetlen pillanat is elég ahhoz, hogy eldöntsük: nem nézünk félre. Három olvasónk mesélte el, hogyan segítettek egy teljesen idegen nőnek – néha egyetlen mondattal, máskor ennél jóval többel.

Lehet, hogy nem ismerjük a másikat, nem tudjuk, mi történt előtte, és azt sem, mi lesz utána, mégis odalépünk hozzá, amikor látjuk, hogy kellemetlen helyzetbe került. Három olvasónk mesélte el, hogyan segítettek egy teljesen idegen nőnek – néha egyetlen mondattal, máskor ennél jóval többel.

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„Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele”

Nő esernyővel
Unsplash

„Láttam rajta, hogy menekülne, de nem tudja, hogyan tegye meg úgy, hogy ne legyen belőle jelenet.” – meséli a 32 éves Dóra.

„Egy barátnőmmel ültünk egy belvárosi bárban, amikor észrevettem egy lányt a szomszédos asztalnál. Ketten ültek ott egy férfival, de a lány láthatóan egyre feszültebb lett. A férfi folyamatosan közelebb hajolt hozzá, megfogta a karját, ő pedig többször arrébb húzódott. Nem hallottam, miről beszélnek, ezért először azt gondoltam, talán csak én látom rosszul a helyzetet.

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